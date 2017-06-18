5000 سلة غذائية يتم توزيعها أسبوعياً على الأسر في البصرة

في بارقة أمل متجددة واصلت الكويت خلال شهر رمضان وهو شهر الخير والبركات تقديم مساعداتها الإنسانية في مسعى لتبديد ألم اليأس الذي قد يعصف بالمحتاجين والفقراء واللاجئين.

وفي هذا الإطار أعلنت منظمة الهجرة الدولية توفير الأدوية لمركز غسيل الكلى المنقذة للحياة بمدينة اربيل عاصمة اقليم كردستان العراق بتمويل من الكويت.

وذكرت المنظمة في بيان من فرعها بأربيل انه بغية سد النقص في مركز غسيل الكلى بمستشفى الجمهورية بمدينة اربيل بادرت المنظمة الدولية للهجرة وبتمويل من الكويت بتوفير إمدادات غسيل الكلى المنقذة للحياة الى المستشفى.

ونقل البيان عن نائب رئيس وحدة غسيل الكلى د.فريد محمد قوله مع «هذه الإمدادات يمكننا توفير سلسلة إنقاذ الحياة لعشرات من الناس على الأقل خلال الأشهر الثلاثة المقبلة».

من جانبها باشرت جمعية الهلال الأحمر الكويتية عملية توزيع الدفعة الثالثة من المساعدات الغذائية الخاصة بشهر رمضان على الأسر النازحة والمتعففة في محافظة البصرة.

وقال القنصل الكويتي العام في البصرة يوسف الصباغ في بيان ان عملية التوزيع كانت بإشراف القنصلية الكويتية في المحافظة وتأتي استكمالا لحملة «الكويت بجانبكم» مضيفا ان عدد السلال الغذائية بلغ 5000 سلة وستوزع على مدار أسبوع كامل لتغطي العوائل المحتاجة في نواحي البصرة.



وفي بقعة أخرى أكدت جمعية الهلال الأحمر الكويتي ان برنامجها الإغاثي لجمهورية طاجيكستان سيلبي احتياجات سكان المناطق المتضررة بالفيضانات والزلازل التي مرت بها البلاد اخيرا.

وقال رئيس مجلس ادارة الجمعية د.هلال الساير لـ «كونا» ان الجمعية بالتنسيق مع الهلال الأحمر الطاجيكي قامت بتقديم مساعدات اغاثية متنوعة على 5000 شخص في ثلاث محافظات على حدود طاجيكستان مع افغانستان شملت مواد غذائية و«بطانيات» وفرشا وبذورا زراعية.

كما وزعت الجمعية الطبية العراقية الموحدة للإغاثة والتنمية دفعة جديدة من المساعدات الغذائية المقدمة من الكويت الى النازحين العراقيين في محافظة الأنبار غربي العراق.



وقال رئيس الجمعية د.احمد الهيتي ان المساعدات وزعت في اطار حملة «الكويت بجانبكم» وبتمويل من جمعية الهلال الأحمر الكويتي وتحت اشراف مباشر من قبل السفارة الكويتية في العراق وخلية ادارة الأزمات المدنية التابعة لمكتب رئيس الوزراء العراقي. وأوضح الهيتي ان المساعدات شملت توزيع الف سلة غذائية على النازحين في مركز قضاء الرمادي ومنطقة (الكيلو 60) في مركز محافظة الأنبار غربي العراق.

بدورها دشنت حملة «الكويت الى جانبكم» مشاريع السلة الغذائية والوجبات الجاهزة والإفطارات الرمضانية في محافظات حضرموت ولحج وتعز اليمنية حيث تم توزيع اكثر من 1100 سلة غذائية و2000 وجبة.