مريم بندق

علمت «الأنباء» ان الحكومة سترد قانون المعاشات الاستثنائية للعسكريين المتقاعدين ومكافأة الاستحقاق المحال لها من مجلس الأمة بسبب الظروف الاقتصادية التي تمر بها البلاد الى جانب تجنب فتح باب مطالبات جهات اخرى.

وبحسب لائحة البرلمان من المفترض ان يعتمد مجلس الوزراء في جلسته غدا الاثنين مشروع مرسوم الرد تحسبا من احتمال امتداد عطلة عيد الفطر الى 9 أيام حيث تنتهي مهلة الشهر القانونية امام الحكومة لرد القانون.

وفي الوقت الذي تستعد الحكومة لرد القانون ينتظر النواب والعسكريون المتقاعدون ابداء الحكومة مرونة ازاء القانون بدلا من الرد.

ويعول هؤلاء على الأمل في امتناع الحكومة عند التصويت في الجلسة البرلمانية التي شهدت موافقة أغلبية نيابية وامتناع الوزراء الـ 8 الذين حضروا الجلسة، مفسرين ذلك بأنه موقف غير نهائي من مشروع القانون بانتظار إعادة طرحه بمجلس الوزراء، ويرون ان موقف الحكومة بالامتناع مرن نسبيا على عكس التصويت بالرفض.

وينص القانون على صرف مكافأة استحقاق للعسكريين المتقاعدين والذين لم يستفيدوا من القرار رقم 495 تساوي رواتب 12 شهرا لمرة واحدة، ومعاش استثنائي للضباط فئة نقيب وما دون بقيمة 400 دينار، وضباط الصف الأفراد بقيمة 300 دينار لمن أمضى 25 سنة في الخدمة و250 دينارا لمن أمضى 20 سنة في الخدمة.