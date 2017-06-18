عادل الشنان

أكد مصدر مطلع في المؤسسة العامة للرعاية السكنية أن أصحاب الطلبات الإسكانية القديمة الذين لم يتقدموا للتخصيص في المشاريع الإسكانية المتعددة رغم توافر مختلف الخدمات والبدائل السكنية سيكونون عرضة لقطع بدل الإيجار عنهم باعتبار أن قانون الرعاية السكنية ينص على توفير السكن فقط وليس دفع بدل الإيجار الذي تم توفيره لمساعدتهم فقط، مضيفا أنه من المتوقع تشكيل لجنة لإيقاف بدل الإيجار عن أصحاب الطلبات الإسكانية القديمة بعد مراجعتهم للوقوف على أسباب عدم تقدمهم للتخصيص.

وشدد المصدر على أن كل أصحاب الطلبات الإسكانية القديمة من المفترض أن يتقدموا للتخصيص على المشاريع الحديثة خصوصا بعد إعلان فتح باب التخصيص على مشروعي خيطان الجنوبي في القطعتين 3 و4 وجنوب عبدالله المبارك، لاسيما أن عدد الوحدات في المشروعين سيتجاوز 5 آلاف وحدة، فضلا عن أن التخصيص على مشروع جنوب المطلاع مازال متاحا حتى الآن.

وتساءل المصدر: إذا كنا نتحدث عن مشاريع إسكانية جديدة، فما أسباب عدم تقدم هؤلاء للتخصيص على أحد تلك المشاريع في مواقع جيدة داخل المناطق الحضرية المختلفة.

وأشار إلى أنه بعد طرح المشاريع الجديدة يفترض ألا تكون هناك طلبات إسكانية قديمة وتحديدا من عام 2003 وما قبل على أقل تقدير.