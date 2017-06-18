فرج ناصر

أكد مصدر مسؤول في وزارة الأشغال أن الوزارة بانتظار موافقة ديوان الخدمة المدنية لاعتماد الهيكل التنظيمي الجديد لها والذي سيتم تعديله بعد عيد الفطر المبارك.

وكشف المصدر عن أن تعديل الهيكل الجديد يهدف إلى فصل التداخل الحاصل في قطاع الإنشائية وتحويله إلى قطاعين أحدهما قطاع خاص والآخر إنشائية.

وأضاف أن الهيكل الجديد يضم 11 قطاعا بدلا من 10 قطاعات يضمها الهيكل الحالي، موضحا أن الوزارة ستقوم بترشيح وكيل مساعد جديد ليتولى القطاع المستحدث، لافتا إلى أن أبرز المرشحين لتولي هذا المنصب مدير إدارة التصميم بالإنشائية أيمن الموسوي ومهندس مشروع المطار الجديد م.فيصل الاستاذ.

وأشار إلى أن وزارة الأشغال أرسلت جميع المستندات الخاصة بالهيكل الجديد إلى ديوان الخدمة المدنية لاعتماده بما فيه القطاعات المزمع تعديلها.