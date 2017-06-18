تصدر وسم (هاشتاغ) "إغلاق مكتب mbc مطلب شعبي" موقع تويتر في الكويت، بعد ظهور أحد أعضاء تنظيم "داعش" في أحد المسلسلات على فضائية أم بي سي، يحمل بيده جواز سفر كويتي.

وحتى 10:00 بالتوقيت المحلي (07:00) بتوقيت غرينتش اليوم الأحد، سجل الوسم أكثر من 124 ألف تغريدة.

ويعتبر مسلسل "غرابيب سود" الذي تعرضه قناة إم بي سي خلال شهر رمضان من أضخم الإنتاجات العربية هذا العام، فهو يتسلل إلى داخل تنظيم "داعش" ويرصد حياة أعضائه اليومية.

وأبدى مغردون استياءهم من المشهد التمثيلي. ووصفوه بأنه تشويه لسمعة الكويت.

وطالب نواب في مجلس الأمة وزير الإعلام بالوكالة الشيخ محمد العبد الله بضبط ما أسموه "انفلاتًا وتعديًا للخطوط".

في حين انتقد آخرون هذه المواقف، ووضعوا صورًا لعناوين الصحف في البلاد عندما قتل كويتيون منتمون إلى "داعش" من بينهم "أبو عبد الله الكويتي" مسؤول تدريب قناصي التنظيم في الموصل، و"أبو جندل الكويتي"، و"أبو طلحة" اللذان قتلا في سوريا.

ومنذ عرض المسلسل، الذي توقف بثه الجمعة الماضية بعد 20 حلقة، واجه العديد من الانتقادات، لا سيما من التيارات الإسلامية السياسية التي رأت أنه يتعمد تشويه الإسلام السني.

وفي هذا الاطار، قال النائب محمد هايف ، "ضعف الرقابة والحزم في وزارة الإعلام أتاح المجال لبث مقاطع مخلة في بعض القنوات".

أما النائب أسامة الشاهين فأكد في تغريدة له على تويتر "أهمية دور وزارة الإعلام في الرقابة على ما تبثه الفضائيات المحلية، ومنع أي تجاوزات تتضمن إسفافًا وترويجًا للرذيلة".

‏من جانبه، قال النائب جمعان الحربش في تغريدة له ايضا "عرض وثيقة رسمية كويتية تحسن وجه الإرهابيين يجب ألا يمر على الحكومة مرور الكرام فهو جزء من حملة التشويه والتحريض".

النائب وليد الطبطبائي وصف المسلسل أنه عمل على "تشويه سمعة ‫الكويت عبر نشر صور مزعومة لجواز سفر كويتي".

وقال الطبطبائي في تغريدة له: "على وزير الإعلام اتخاذ إجراءات حاسمة تجاه المسخرة من قناة (mbc) تبث من ‫الكويت وسحب ترخيصها ووقف بثها". مهددًا بأن "أي تراخٍ سيؤدي لمساءلة سياسية للوزير".