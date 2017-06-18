عاطف رمضان

أعلنت إدارة علوم الفلك والفضاء بالنادي العلمي الكويتي أن الإنقلاب الصيفي لهذا العام يوم الأربعاء الموافق الحادي والعشرون من يونيو الجاري لعام 2017 .

وقال مدير الإدارة نواف العمر، في تصريح صحافي، أن الإنقلاب الصيفي هو أحد الظواهر الفلكية للفصول الأربعة وإنه يحدث نتيجة لدوران الأرض حول الشمس بمحورها المائل بزاوية قدرها 23.5 درجة قوسية.

وأضاف العمر أنه لا توجد علاقة باقتراب الأرض من الشمس أو بعدها عنها في تغير درجات الحرارة ولكن يأتي الإختلاف في درجات الحرارة نتيجة لميل سقوط أشعة الشمس على الأرض .

ولفت العمر إلى أن الشمس ستكون على مسافة من الأرض تبلغ (152031024) كم في تمام الساعة 07:23 ص يوم الأربعاء الموافق 21 يونيو بالتوقيت المحلي للكويت، وستكون أشعة الشمس عمودية على مدار السرطان والواقع عند 23.5 درجة شمال دائرة الإستواء .

وقال انه من الملاحظات التي تشير لحلول الانقلاب الصيفي أن ضوء الفجر أصبح مبكرا وغروب الشمس يتأخر، وأن قوس المسار الظاهري للشمس يكون نحو الشمال وهي أعلى شمس ارتفاعا كما تشاهد من مدار السرطان وكل المناطق الشمالية، بالإضافة أن ظلال الأشياء عند الظهر يوم الانقلاب الصيفي تكون الأقصر خلال العام.

وبين أن بدء من الإنقلاب الصيفي يطول النهار في نصف الكرة الشمالي ويقصر طول الليل وسيستمر فصل الصيف خلال هذا العام (92 يوم و14 ساعة ) تقريبا .