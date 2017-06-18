قدمت جمعية الهلال الأحمر اليوم الأحد 1500 سلة غذائية لنازحين عراقيين من مدينة الموصل يقيمون حالياً في مخيم (الخازر) الواقع جنوب غرب مدينة أربيل عاصمة إقليم كردستان العراق.

وقال القنصل العام لدولة الكويت في اربيل الدكتور عمر الكندري، إن الكويت تقوم من خلال جمعياتها الإنسانية بتوزيع المساعدات الغذائية على النازحين العراقيين في إطار تواصل حملة (الكويت بجانبكم) التي تهدف إلى تخفيف معاناة النازحين العراقيين.

وأشار الكندري الذي أشرف على عملية التوزيع التي تأتي كذلك بمناسبة شهر رمضان المبارك إلى أن المساعدات الإنسانية المقدمة من قبل دولة الكويت للشعب العراقي تأتي تلبية للمبادرة الإنسانية لسمو الأمير الشيخ صباح الأحمد للتخفيف من معاناة الشعب العراقي.

واكد أن المساعدات الكويتية للشعب العراقي ستستمر وتتنوع لتشمل العديد من المجلات كي يستفيد منها اكبر عدد من النازحين العراقيين.

من جهته قال نائب مدير مخيم (الخازر) داستان حكيم "قمنا اليوم بتوزيع 1500 سلة غذائية على النازحين من مدينة الموصل والمقيمين في المخيم"، موضحا ان السلة الغذائية تضم المواد الغذائية الاساسية والضرورية.

وعبر حكيم عن الشكر لدولة الكويت على تقديمها المساعدات الانسانية للنازحين العراقيين باستمرار منذ بدء ازمة النازحين وحتى الآن مؤكدا في الوقت نفسه ان المساعدات الكويتية تتميز بالجودة.