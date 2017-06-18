أعلنت إدارة العلاقات العامة ببلدية الكويت عن تحقيق العديد من الإنجازات لفريق الطوارئ بفرع بلدية محافظة العاصمة خلال مايو الماضي من قبل النوبات الثلاثة (أ- ب- ج) والتي شملت التفتيش على (المحلات - الأسواق المركزية - إزالة إعلانات - العقارات المخالفة للائحة البناء - شكاوى سكن عزاب- شكاوى هندسية- شكاوى أغذية - باعة جائلين- إزالة تعديات على أملاك الدولة ) والتي أسفرت عن مصادرة وإتلاف 21 طناً من المواد الغذائية المنتهية الصلاحية.

وكشفت الإدارة أنه تم تكثيف الحملات التفتيشية من قبل النوبات الثلاثة بالفريق لرصد المخالفات واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين، مشيرة بأن الحملات التفتيشية مستمرة خلال الفترتين الصباحية والمسائية.

ومن جانبه أوضح رئيس فريق الطوارئ بالعاصمة بالإنابة أحمد أبورحمه بأن مفتشي الفريق قاموا برفع وإزالة 481 إعلاناً مخالفاً من الشوارع والميادين إلى جانب تحرير 39 مخالفة إعلان و71 مخالفة أغذية ، وغلق 4 محلات إلى جانب توجيه 23 تعهداً بالالتزام بلوائح البلدية.

وأضاف أبورحمة أن الشكاوى التي تم التعامل معها من خلال الفريق بلغت 38 شكوى اشتملت على 30 شكوى هندسية و5 شكاوى أغذية و3 شكاوى سكن عزاب إلى جانب إزالة بقالة ، ولفت إلى أن تم الكشف على 27 مطعماً وقطع التيار الكهربائي عن منزل.

واختتم ابورحمة أنه تم مصادرة وإتلاف 21 طناً من المواد الغذائية المنتهية الصلاحية وتوجيه 64 إنذارا داخل العقار وإزالة 53 تعديا على أملاك الدولة.