عبدالكريم أحمد

نظرت محكمة الجنايات قبل قليل، قضية قتل روسي ووضع جثته في جيب على طريق الفحيحيل السريع، وقررت إرجاءها إلى الثاني من يوليو المقبل للمرافعة.

ويتهم في الدعوى 4 مقيمين روس بالقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد بأن الأول قام بخنقه بوضع كيس على رأسه حتى الموت بمساعدة البقية ومن ثم تغليف جثته ووضعها بجيب على الطريق السريع، ولم يتم اكتشاف الجريمة إلا بعد مضي 10 أيام الأمر الذي جعل الجثة بحالة تحلل وتعفن.

وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط الجناة قبيل سفرهم وهربهم إلى بلادهم، وتبين أن أسباب الجريمة تعود لاختلاف الجناة والمجني عليه على تجارة خمر مستورد حيث يقومون بتصنيعه داخل البلاد وبيعه للزبائن على أنه خمر أصلي مستورد من الخارج.