ذكرت صحيفة "بيلد" الألمانية أن مطار شتوتجارت بألمانيا شهد حالة تأهب قصوى صباح اليوم الأحد، بسبب إنذار بوجود قنبلة به.

وأوضحت الصحيفة على موقعها الإلكتروني أن الإنذار كان يتعلق بطائرة تابعة لشركة "طيران بلغاريا". وبحسب معلومات صحيفة "بيلد" نشب خلاف بين ثلاثة ركاب، ثم تم التلفظ بـ " كلمات غير واضحة".

وتم وقف الحركة الجوية بالمطار بجميع أشكالها سواء إقلاع أو هبوط طائرات. وظلت قوات الإطفاء في وضع استعداد. وطلبت الشرطة خبراء إبطال مفعول القنابل. وتم إخلاء الطائرة وفحصها بكلاب الكشف عن متفجرات.

وأكدت الصحيفة أنه تم استئناف حركة النقل الجوي بالمطار. وقال يوهانس شوم وهو متحدث باسم المطار لصحيفة بيلد: "إن تشغيل المطار

لم يعد متأثرا".