الأنصاري: الكويت من أولى الدول في قطاع العمل الخيري ومساعدة المتعففين

أعلن البنك الكويتي للطعام عن بدء استقبال زكاة الفطر وحددها من خلال الموقع الإلكتروني للبنك او عبر الرسائل النصية القصيرة، وذلك اعتبارا من 25 رمضان حتى ليلة عيد الفطر المبارك وذلك على مدار الـ 24 ساعة.

ويعمل البنك الكويتي للطعام على توفير سبل الراحة لجميع المتبرعين والحريصين على دفع الزكاة بشكل يلائم جميع ظروفهم اليومية وتوفير أوقاتهم، وذلك من خلال الوصول السهل لدفع الزكاة والتي تعتبر من أحدث الطرق المستخدمة عالميا لتحصيل أموال العمل الخيري.

ويستقبل البنك الكويتي للطعام التبرعات على مدار الساعة عن طريق إرسال رسالة نصية بالمبلغ 1 أو 5 أو 10 دنانير على شبكة VIVA برقم 50487 وشبكة ZAIN برقم 94122 أو عن طريق الموقع الإلكتروني.

وبهذه المناسبة، صرح نائب رئيس مجلس إدارة البنك الكويتي للطعام مشعل الأنصاري قائلا: ان المقدار الواجب إخراجه من زكاة الفطر هو صاع نبوي من الأرز ونحوه مما يعتبر قوتا يتقوت به، والصاع (مكيال ما يعادل 2.5 كيلوغرام من الأرز تقريبا)، أو ما يقابلهما من المال.

وأضاف الأنصاري: يجوز إخراج زكاة الفطر نقدا بمقدار قيمة الفطرة العينية، وتقدر القيمة في العام الحالي بمبلغ دينار واحد عن كل فرد.

وأشار الأنصاري إلى ان زكاة الفطر واجبة عن كل فرد من المسلمين صغيرا كان أو كبيرا، ذكرا كان أو أنثى، لما جاء عن عبدالله بن عمر رضي الله عنهما: «فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر من رمضان، صاعا من تمر أو صاعا من شعير، على العبد، الحر، والذكر، والأنثى، والصغير، والكبير من المسلمين» رواه البخاري.

وأوضح الأنصاري أنه يلزم المزكي أن يخرج زكاة الفطر عن نفسه وعن زوجته وعن كل من تلزمه نفقتهم من أولاده الصغار ووالديه إذا كان يعولهما، ولا تلزمه الفطرة عن خدمه، وإن تبرع بفطرة خدمه المسلمين فقط أو بعض من يعمل عنده أو غيرهم من المسلمين، ولا تلزمه فطرة الجنين ما لم يولد قبل غروب شمس آخر يوم من رمضان وإن أخرجها عنه فلا بأس بذلك.

ويخاطب البنك الكويتي للطعام أهل الكويت الكرام بأنه بزكاتكم وبدعمكم من خلال تبرعاتكم يصل خير الكويت بلد قائد الإنسانية إلى المحتاجين والفقراء في جميع أنحاء البلاد.

وحث الأنصاري المسلمين على أداء الزكاة نظرا لما لها من آثار طيبة على الصائم نفسه وعلى الفقير لحديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: «فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين، من أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات».

وفي ختام تصريحه، أثنى الأنصاري على مجتمع الكويت الذي يمتاز بحبه للخير في مساعدة الأسرة المحتاجة والمتعففين، مؤكدا ان الله تعالى أثنى على المبادرين والمسارعين إلى فعل الخير بإخراج الزكاة وبذل الصدقات فهما من سبل تطهير النفس وتعويدها على العطاء والإيثار.

وقد أنشئ البنك الكويتي للطعام بمبادرة من رجل الأعمال بدر الخرافي، وذلك بعد أخذ موافقة رسمية من الجهات الإدارية المختصة والقرار الوزاري رقم أ/76 لسنة 2016 بإشهارها كجمعية رسمية خيرية.