أعلنت جمعية الشيخ عبدالله النوري الخيرية عن قرب انتهاء مشروع إفطار الصائم داخل الكويت للعام الحالي 1438 هـ - 2017 م كما توقعت إدارة الجمعية أن يحقق المشروع هذا العام نجاحا يتجاوز نجاحات العام الماضي، وبدأت الجمعية استعداداتها مبكرا وأطلقت حملة إعلامية كبرى لدعم أنشطتها وتوسيع آفاق عملها.

وفي تصريح صحافي له صرح مدير إدارة الشؤون الإدارية والمالية بجمعية الشيخ عبدالله الخيرية سمير السقال بأن مشروع إفطار الصائم داخل الكويت لهذا العام تم تنفيذه في ثلاث مناطق بالكويت وهي: منطقة خيطان ومنطقة جليب الشيوخ ومنطقة المهبولة.

وأكد السقال أن الجمعية قامت باختيار تلك المناطق حيث تتسم بالكثافة العددية من الوافدين من الجنسيات المختلفة، حيث يتم تقديم عدد 3000 وجبة طازجة يوميا في المناطق الثلاث.

وتم صرف كوبونات مواد غذائية لعدد 200 أسرة قيمة الكوبون 30 دينارا، تقوم الأسرة باختيار ما تريده من مواد غذائية. وصرح السقال بأن الأمانة العامة للأوقاف قد ساهمت في دعم مشروع ولائم إفطار الصائم داخل الكويت بمبلغ 30 ألف دينار من مصارف ولائم إفطار الصائم بالأوقاف.