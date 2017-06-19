أعلن نائب المدير العام للعلاقات العامة والموارد بجمعية النجاة الخيرية د.جمال الشطي عن إنجازات مباركة حققتها الجمعية خلال هذا العام حيال مشروع ولائم إفطار الصائم حيث وزعت الجمعية عدد 2.4 مليون وجبة إفطار صائم في عدد 25 دولة وحرصت النجاة على اختيار الأماكن الأشد احتياجا لتحقيق أكبر نسبة من المستفيدين ومراعاة أن تكون الوجبات المقدمة ذات جودة ومشبعة وتليق بالإنسانية.

وقال الشطي: يعد مشروع ولائم إفطار الصائم واحدا من أهم المشاريع الموسمية التي تنفذها الجمعية، وخلال هذا العام شهد المشروع نقلة نوعية، إذ إننا بفضل الله قمنا بتنفيذه في عدة دول منها بورما واستفاد منه أهلنا المسلمون هناك، وكذلك في الحرم المكي الشريف ودولة البانيا وكوسوفا ولندن وسورية والأردن والجمهورية التركية ولبنان ومصر وباكستان وتشاد وجيبوتي والهند وسيلان وغيرها من الدول الأخرى، وفيما يخص اللاجئين السوريين، فقد قمنا خلال هذا العام بتوزيع عشرات آلاف من الوجبات للاجئين في شتى الدول وشارك معنا في توزيعها للمستفيدين فرق شبابية من اللاجئين السوريين.

وتابع الشطي: نحرص على التعاقد والتعاون مع المؤسسات والجمعيات الخيرية الرسمية المشهرة في البلدان الخارجية كذلك نهتم بتوثيق الأعمال وإيصالها للمتبرعين ونشرها عبر وسائل التواصل الاجتماعي ومواقع الجمعية بالإنترنت، كما نحرص على إيصال خيرات أهل الكويت لمستحقيها وتتواجد فرق مشرفة بشكل يومي على ولائم إفطار الصائم.