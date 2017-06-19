أشاد عميد السلك الديبلوماسي سفير الكويت لدى مملكة البحرين الشيخ عزام الصباح ‏بالإسهامات الخيرية والإنسانية التي تقوم بها المؤسسة الخيرية الملكية ‏والتي تعمل على ‏الارتقاء بمستوى أيتام المؤسسة الخيرية الملكية التعليمية والصحية والاجتماعية، بالإضافة إلى الأعمال الخيرية ‏‏والمساعدات الإغاثية خارج البحرين ما جعل المؤسسة الخيرية مثالا يحتذى في العمل الإنساني في جميع دول العالم.

وأثنى الشيخ عزام لدى حضوره غبقة المؤسسة الخيرية الملكية على الدور ‏الحيوي الفاعل الذي يقوم به سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الخيرية وشؤون الشباب رئيس مجلس الأمناء، وما أضافه من إسهامات خيرية وإنسانية من خلال استراتيجيته التي شملت عناصر كثيرة ما جعلها أكثر شمولية، والتي تأتي تنفيذا للتوجيهات السديدة من لدن صاحب ‏الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، حفظه الله ورعاه، في تطور العمل الخيري والإنساني‏ والتطوعي ‏ما جعل البحرين تحصل على المركز الأول عربيا في مجال العطاء الخيري.