عبدالعزيز الفضلي

اعتمد وزير التربية ووزير التعليم العالي د.محمد الفارس قرارا بتثبيت مديري المناطق التعليمية، وهم وليد العومي لمنطقة الأحمدي، ومنصور الديحاني لمنطقة مبارك الكبيـر، وجاسم بوحمد لـ «الفروانية» ومنصـور الظفيري لـ «حولــي» ووليــد بـن غيــــث لـ «الجهراء».



من جهة أخرى أعلنت وزارة التربية عن خطة تنظيم عمل واستقبال الكوادر التعليمية للعام الدراسي المقبل 2018/2017، سواء من مخرجات كلية التربية والتربية الأساسية أو الكليات الأخرى أو التعاقدات المحلية.

في كتاب وجهته وكيلة التعليم العام فاطمة الكندري إلى الوكيل الإداري في الوزارة، وحصلت «الأنباء» على نسخة منه، دعت الكندري إلى ضرورة التنسيق مع ديوان الخدمة المدنية نحو الشروع في تحويل الكوادر من مخرجات كليتي التربية والتربية الأساسية حديثي التخرج إلى المناطق التعليمية اعتبارا من تاريخ 16 يوليو المقبل مع الإيعاز للمناطق التعليمية بالعمل على استقبال هذه الكوادر وبدء إجراءات تعيينهم (فحص طبي، تسمية مراحل ومراكز العمل) بعد هذا التاريخ مع تكليف المختصين في إدارة الموارد البشرية اعتبارا من تاريخ 30 الشهر المقبل باستدعاء الكوادر التعليمية الوطنية من غير مخرجات الكليات التربوية أو ممن مضى على تخرجهم اكثر من عام من مخرجات الكليات التربوية الذين اجتازوا المقابلات الفنية بنجاح وتسليمهم إجراءات التعيين (الفحص الطبي) ثم توجيههم إلى مراجعة إدارة التنسيق ومتابعة التعليم العام مباشرة بعد إتمام هذه الإجراءات بتاريخ 13 أغسطس المقبل.

وذكرت الكندري أنه بالنسبة للكوادر التعليمية من غير الكويتيين (محلي) فيتم استدعاء جميع المتقدمين الذين اجتازوا المقابلات المحلية بنجاح اعتبارا من 6 أغسطس وتسليمهم إجراءات التعاقد (الفحص الطبي/ البصمات) وتوجيههم إلى مراجعة إدارة التنسيق ومتابعة التعليم العام مباشرة بعد إتمام هذه الإجراءات بتاريخ 20 أغسطس، لافتة إلى أنه بالنسبة للمواعيد المحددة لنهاية تسلم العمل لأعضاء الهيئة التعليمية للفصل الدراسي الأول من العام الدراسي 2018/2017 فذلك على النحو التالي: الخميس 7 ديسمبر المقبل آخر موعد لتسليم العمل للكوادر الوطنية سواء المحولون عن طريق الخدمة المدنية أو إدارة الموارد البشرية وكذلك المنتدبون أو المنقولون من جهات أخرى بينما سيكون الخميس 19 أكتوبر المقبل آخر موعد لتسليم العمل للكوادر التعليمية من غير الكويتيين منوهة بأنه يتم احتساب مباشرة العمل لجميع الكوادر التعليمية الجدد اعتبارا من 5 سبتمبر المقبل على أن تشمل جميع المواعيد والإجراءات السابقة محضري العلوم داعية التأكيد على أهمية الالتزام بتلك المواعيد والإجراءات.