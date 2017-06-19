أطلقت لجنة زكاة كيفان مشروع كفكف دموع اليتامى انطلاقا من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: «أنا وكافل اليتيم في الجنة هكذا، وأشار بالسبابة والوسطى وفرج بينهما شيئا».

وفي هذا الشأن تقوم لجنة زكاة كيفان بدور فعال ومميز تجاه كفالة الأيتام فلا يقتصر الأمر على إطعام الطعام والكسوة بل تحرص على تفعيل مبدأ المتابعة عن كثب وتسليم الكفالات والهدايا للأيتام يدا بيد وتطمئن على مسيرة اليتيم التعليمية.

وتمكن المتبرع الكريم من التواصل مع اليتيم وكذلك توفر لكل من يريد أن يسافر ليرى اليتيم الذي يكفله فتيسر له الأمر وتساعده في رؤية اليتيم كل هذا من خلال مشروع «كفكف دموع اليتامى».

وقالت اللجنة ان عدد المستفيدين 300 يتيم سنويا، وان المشروع يهدف إلى كفالة الأيتام في مختلف الدول العربية والإسلامية، وإدخال السرور على أمهات الأيتام.