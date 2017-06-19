خالد شجاع العتيبي حذّر من الفتن والشائعات مع انتشار وسائل التواصل

المتعب: المسجد الكبير اتخذ كل الاستعدادات لليلة ٢٧ رمضان أسامة أبوالسعود

احتشدت جموع المصلين في مسجد الدولة الكبير إحياء لليلة ٢٣ رمضان والتماسا لليلة القدر، حيث فاق عدد المتهجدين في تلك الليلة المباركة ٧٠٠٠ متهجد.

وأمّ المصلين في هذه الليلة القارئ بدر العلي في الركعات الأربع الأولى بينما أمهم في الركعات الأربع الأخيرة القارئ فهد الكندري الذي أمتع الحضور بصوته وبالدعاء بأن يحفظ الله الكويت وأميرها وشعبها وان يقي الأمة الإسلامية شر الفتن وان يوحد كلمتهم على الخير.

وفي الخاطرة الإيمانية حذر الأستاذ بكلية الشريعة د.خالد شجاع العتيبي من الشائعات وأثرها المدمر للأمم خاصة بعد الانتشار الهائل لمواقع التواصل الاجتماعي وسهولة إرسال المعلومات والرسائل.

ودعا د.العتيبي كل مسلم الى التحقق من مصداقية أي معلومة قبل التسرع بإرسالها وانتشارها بشكل يهدد الأمم والأوطان وربما تكون معلومات مغلوطة من أولها الى آخرها وتهدف الى استغلال من لا يفهم القصد من ورائها.

وأكد العتيبي أن آفة الإنسان هي اللسان مستشهدا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم مع سيدنا معاذ حينما قال له النبي صلى الله عليه وسلم: «كف عليك هذا قلت: يا نبي الله، وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به؟ فقال: ثكلتك أمك، وهل يكب الناس في النار على وجوههم، أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم».

وأكد د.العتيبي ان الأمة الإسلامية ما أحوجها في ظل هذه الظروف الى توحيد الكلمة ورص الصفوف والاجتماع على كلمة سواء والحذر من انتشار أي شائعات تهدد سلامة الأوطان وتعرض حياة الآمنين الى المخاطر داعيا الله عز وجل ان يحفظ الكويت وسائر بلاد المسلمين من كل شر وفتن.

وقال رئيس اللجنة الثقافية بمسجد الدولة الكبير محمد المتعب ان إدارة المسجد الكبير اتخذت كل الاستعدادات لاستقبال جموع المصلين والمتهجدين في تلك الليالي المباركة خاصة ليلة ٢٧ رمضان، لافتا الى أن ليلة ٢٣ رمضان شهدها اكثر من ٧٠٠٠ متهجد.

وقال المتعب في تصريح للصحافيين إن إدارة المسجد أعدت برنامجا دينيا وثقافيا متميزا هذا العام من خلال استضافة مشاهير القراء ذوي الأصوات الندية ومجموعة من المشايخ والدعاة الذين يلقون خواطر إيمانية تمس حياة الناس وتوجههم الى الخير والى طريق النجاة خاصة في هذه الأيام الفضيلة وهي العشر الأواخر من رمضان والتي بها ليلة خير من ألف شهر وهي ليلة القدر مصداقا لقوله تعالى (إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر).

وشدد المتعب على ان مسجد الدولة الكبير يتفوق على نفسه كل عام في تقديم الخدمات وكل ما هو جديد لراحة ضيوف الرحمن، موجها في هذا الصدد الشكر لكل الجهات التي تتعاون مع إدارة المسجد من رجال الأمن والصحة والاعلام والدفاع المدني والهلال الاحمر والجهات الخيرية والتطوعية.

وأكد مسؤول المراكز الرمضانية في إدارة مساجد محافظة العاصمة في وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بدر الوزان أن إدارة مساجد العاصمة وبالشراكة مع وزارات وهيئات ومؤسسات الدولة جسدت قيمة الشراكة مع الآخر ونجحت في تنفيذ استراتيجية وزارة الأوقاف خلال هذه الليالي المباركة.

وقال الوزان في تصريح صحافي ان هذا النجاح الذي تشهده ادارة مساجد العاصمة لم يأت من فراغ بل جاء ثمرة لعمل متواصل سبق حتى شهر رمضان حين بدأت ادارة مساجد العاصمة بالتنسيق مع الجهات الاخرى لوضع الخطة لتنظيم العمل خلال شهر رمضان.

وأضاف الوزان ان ادارة مساجد العاصمة سخرت كل طاقاتها لخدمة المصلين الذين تتزايد اعدادهم خلال شهر رمضان بالإضافة الى توفير كل سبل الراحة للمصلين حتى يقيموا صلاتهم بخشوع وسكينة.

وكان مئات من المصلين أحيوا صلاة القيام في الليلة الثالثة والعشرين من شهر رمضان الجاري في مركز الراشد الرمضاني بمنطقة العديلية التابع لإدارة مساجد محافظة العاصمة وقد امّ المصلين في الركعات الأربع الأولى الشيخ د.ماجد العنزي وفي الركعات الأربع الثانية أم المصلين الشيخ مشاري العفاسي.

وألقى الخاطرة الإيمانية الشيخ محمد ضاوي العصيمي.

من جانبه صرح رئيس اللجنة الإدارية للمراكز الرمضانية بإدارة مساجد محافظة الفروانية أحمد الظفيري بأن إدارة مساجد محافظة الفروانية أحيت الليلة الثالثة من ليالي صلاة القيام وهي ليلة 23 رمضان في مراكزها الرمضانية الثمانية، حيث أم المصلين في الركعات الأربع الاولى بمركز الزبن الرمضاني بضاحية عبدالله المبارك القارئ وديع اليمني وقدم الدكتور فهد الجنفاوي خاطرة دينية عن استغلال ما تبقى من الشهر الكريم بالطاعات، ومن ثم أم المصلين في الركعات الأربع التوالي مع الدعاء القارئ يوسف الصوفي، وأم المصلين بمركز بتلة الخرينج الرمضاني بمنطقة العارضية القارئ عبدالعزيز الحويس وفي الركعات الأربع التوالي مع الدعاء أم المصلين د.محمد ضاوي العصيمي، أما بمركز العلاء بن عقبة الرمضاني بمنطقة الفردوس فقد أم المصلين في الركعات الأربع الأولى الدكتور منصور الخالدي وفي الركعات الاربع التوالي مع الدعاء أم المصلين القارئ ابراهيم السيد زيد، وقام الشيخ حسان النحلاوي بإمامة المصلين بمركز بلقيس الزهير الرمضاني بمنطقة جليب الشيوخ، أما بخصوص المركز الرمضاني المقام بمسجد أحمد الرويشد بمنطقة الفروانية فقد أم المصلين في الركعات الأربع الأولى القارئ أحمد المنشاوي وفي الركعات الأربع التوالي مع الدعاء أم المصلين القارئ عماد حسان.

كما أكدت مدير إدارة العمل التطوعي بالتكليف بوزارة الدولة لشؤون الشباب العنود الصبيحي حرص شباب الكويت على بذل الجهود، والمساهمة في التسهيل على المصلين من خلال مشاركتهم في الحملات التطوعية أثناء إحياء العشر الأواخر من شهر رمضان المبارك في المسجد الكبير.

و قالت الصبيحي في تصريح صحافي إن الفرق الشبابية تعمل خلال هذه الليالي المباركة، مع جميع الجهات المشاركة في المسجد الكبير بروح الفريق الواحد مثلما اعتادت عليه في السنوات السابقة، وتقديم كل الخدمات التي تنسجم مع طبيعة عملها التطوعي.

وأعربت عن أهمية هذه المشاركة في شهر رمضان المبارك شهر الإيمانيات والطاعات، مضيفة اننا حرصنا كل الحرص على التواجد ومشاركة الشباب بالحملات التطوعية والتنظيم من خلال المسؤولية الاجتماعية التي تحملها الوزارة.