الشعيب لـ «الأنباء»: إشراف مكتب سمو ولي العهد على جميع الخدمات يؤكد حب الكويت قيادة وشعباً لبيوت الرحمن أسامة أبو السعود

يعتبر مسجد بلال بن رباح بمنطقة الصديق لؤلؤة مضيئة ضمن مساجد الكويت في ليالي رمضان الفضيل، حيث استطاع المسجد خلال فترة قليلة اجتذاب آلاف المصلين والمتهجدين الذين يحرصون منذ بداية الشهر الكريم على الصلاة به وخاصة في التراويح وقيام الليل.

ويحظى المسجد برعاية كريمة من سمو ولي العهد الشيخ نواف الاحمد على الصلاة به ويستقبل المتهجدين الذين يتشوقون للسلام على سموه والتقاط الصور التذكارية مع سموه حيث يرحب سموه بهم ويتعامل مع الجميع بروح أبوية سامية وتواضع ليس غريبا عن سموه.

وفي الليالي العشر الاواخر من رمضان يزدان مسجد بلال بكوكبة متميزة من القراء التي تمتع جموع المتهجدين وسط خدمات VIP يشرف عليها شخصيا وكيل ديوان سمو ولي العهد الشيخ مبارك الفيصل للوقوف على راحة ضيوف الرحمن.

وعن الجهود التي تبذلها وزارة الاوقاف ممثلة بقطاع المساجد عن مسجد بلال، قال وكيل وزارة الاوقاف المساعد لقطاع المساجد د.وليد الشعيب في تصريحات لـ «الأنباء» ان مسجد بلال بن رباح يعتبر من المراكز الرمضانية المهمة التابعة لإدارة مساجد حولي ويعد من اكبر المراكز الرمضانية في وزارة الاوقاف من حيث المساحة والموقع.

وتابع الشعيب قائلا «وكذلك الخدمات التي تقدم للمصلين من قبل ادارة مكتب سمو ولي العهد وعلى رأسهم الشيخ مبارك الفيصل السعود وطاقم مكتبه»، لافتا الى ان الشيخ مبارك يتواجد كل ليلة ويقوم بنفسه بالإشراف على جميع الخدمات الجليلة التي تقدم لجموع المصلين المتوافدين على المسجد وتلبية كل احتياجاتهم.

واضاف د.الشعيب قائلا: وهذا الاهتمام الكبير من ادارة مكتب سمو ولي العهد له الأثر الكبير في تزايد اعداد المتهجدين بمسجد بلال يوما بعد اخر بالاضافة الى استقطاب افضل القراء لإمامة المصلين في هذه الليالي المباركة.

واستطرد وكيل الاوقاف المساعد قائلا: خاصة في ظل حضور سمو ولي العهد بنفسه يوميا لأداء التهجد والتعامل بكل أبوية وتواضع من سموه والتقاط الصور التذكارية مع سموه، وهو ما يترك اثراً كبيرا في نفوس المصلين بأن الكويت من اعلى قياداتها تسخر كل امكانياتها لخدمة بيوت الله وضيوف الرحمن وهو امر نعتز ونفتخر به ككويتيين امام العالم اجمع ولله الحمد.

ووجه الشعيب في ختام تصريحاته الشكر لجميع العاملين بمسجد بلال وجميع مساجد الكويت ولوزارة الداخلية على جهودها الكبيرة في تأمين بيوت الله وجميع الجهات المشاركة في خدمة بيوت الرحمن.

جولات تفقدية

قام وكيل وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية المساعد لقطاع المساجد د.وليد الشعيب ووكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون الامن العام اللواء ابراهيم الطراح بجولة تفقدية في مركز مسجد ضاحية جابر العلي الرمضاني ومركز مسجد الشيخ دعيج الصباح الرمضاني التابعين لإدارة مساجد الأحمدي وذلك بهدف الاطمئنان على سير العمل وضمان تنفيذ الخطة المرسومة لتنظيم واستقبال المصلين خلال ليالي شهر رمضان.