«ياسر المصري ممثل اردني عبقري»
الناقد الفني طارق الشناوي واصفا أداء الممثل الاردني ياسر المصري الذي يؤدي شخصية الزعيم الراحل جمال عبدالناصر في مسلسل «الجماعة 2» بالاداء المتميز العبقري، مضيفا انه لم يحاول تقليد أحد ممن سبقوه في تقمص الشخصية، بل لم يحاول ايضا تقليد عبدالناصر نفسه، لكنه استلهم روحه فقط، فجاء أداؤه أكثر من رائع.
«سعيدة جدا برد فعل المشاهدين»
المطربة اللبنانية نوال الزغبي معلقة عبر صفحتها عن امتنانها لجمهورها ومشاهديها الذين اثنوا كثيرا على اغنيتها «الناس العزاز» في مسلسل «لأعلى سعر» وكيف أدتها بإتقان شديد حيث استشعر المستمع وجعها معبرة عن احداث المسلسل بشكل جيد جدا.
وقالت نوال انها تحضر لاطلاق عمل فني جديد بعد ان شعرت بحنين جارف لجمهورها وأعلنت انها تستعد لطرح أغنية جديدة بعنوان «بحبو كتير» ولكنها لم تكشف عن فريق العمل الذي تتعاون معه في هذه الأغنية.
«رغم اني كنت حاموت، الا اني مبسوط»
الفنان المصري سعد الصغير حين كان ضحية مقلب برنامج «هاني هز الجبل» الذي يصوره في لبنان، ورأى على حد قوله الموت بعينيه، طالبا من أمه ان تسامحه، وان يسامحه كل انسان أساء اليه يوما، وكان سعد يبكي بشدة قبل ان يكتشف المقلب، وحين احتضنه هاني رمزي، قال له وهو يحتضنه: انا كنت بعيد عن ربنا، وبعد ما شفت الموت بعنيا، لازم اقرب منه.
«أحسست بقشعريرة مخيفة تنتابني»
سايمون كاويل، مقدم البرامج التلفزيونية ومحكم المواهب، يصف شعوره لدى سماعه خبر حريق برج غرينيفل السكني، ويعلن عزمه جمع أكبر قدر من المال من أجل مساعدة ضحايا الحريق.
«في النهاية لابد من عودتهما لبعضهما على ما يبدو»
تعليق للصحافة بعد أن طار عارض الأزياء جيريمي ماكونيل إلى لندن من أجل وضع حد لخلافه مع زوجته السابقة الممثلة ستيفاني ديفيز التي كان قد وصفها بـ «المتلاعبة».
«لن أتردد أبدا في إقناعهم بالابتعاد عن عالم الفن»
إيما ويلس تؤكد أنها ستكون صادقة مع أولادها، وتمنعهم من دخول المجال الفني إذا لم يكن لديهم الموهبة اللازمة لذلك.
بم وصف الناقد طارق الشناوي اداء ياسر المصري في "الجماعة2" .. وماذا قالت نوال الزغبي عن "الناس عزاز" .. وتعرف على رد فعل سعد الصغير خلال «هاني هز الجبل»