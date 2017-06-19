محمد راتب

طالب رئيس اتحاد العاملين في القطاع الخاص سعود الحجيلان سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك بتذليل جميع العقبات أمام الاتحاد ليقوم بدوره على أكمل وجه، مشيرا إلى أنه يجب إشراك الاتحاد في عضوية جميع الجهات المختصة وذلك للمساهمة في دفع عجلة التنمية.

وأصاف في تصريح صحافي أنه من أولويات الحكومة دعم القطاع الخاص والاستفادة من الإمكانات الهائلة لديه والتي تشكل عاملا مساندا للتطوير والإنجاز، مبينا أننا نحن الممثلون القانونيون لجميع العاملين بالقطاع الخاص، لذا لابد من أن يتم تفعيل دور العمل النقابي بالطريق الصحيح، لكوننا شركاء مع الحكومة في العمل، ولا يمكن أن يتم تجاهل دور الاتحاد الذي تراقبه المنظمات الدولية ومنها منظمة العمل الدولية وغيرها.

وزاد أنه من مسؤولياتنا أن نمد يد التعاون لسمو رئيس مجلس الوزراء وذلك للتعاون الحقيقي بين الاتحاد والحكومة وتقديم افضل ما لدينا لخدمة الكويت، خصوصا أن اتحاد العاملين في القطاع الخاص ينضوي تحته أكثر من مليون شخص ما يعني أنه قوة فاعلة على الأرض يجب وضعها موضع الاهتمام والتنسيق معنا لخدمة الجميع.