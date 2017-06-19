بشرى شعبان

أعلن الوكيل المساعد للشؤون القانونية في وزارة الشؤون صدور 3 أحكام قضائية لصالح الوزارة.



وذكر شعيب في تصريح صحافي أن الحكم الأول هو الحكم الصادر في الاستئناف رقم 2898 /2017 المقام من الوزارة طعنا على حكم محكمة أول درجة القاضي بإلغاء قرار الوزارة بحل مجلس ادارة جمعية الصليبخات والدوحة التعاونية وتعيين مجلس إدارة مؤقت لإدارة الجمعية لمدة سنة يتم خلالها الدعوة لانتخابات مجلس ادارة جديد، وقد قضى الحكم الاستئنافي بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى المرفوعة من المجلس المنحل.

وأوضح أن الحكم الثاني وهو الحكم الصادر في الاستئناف رقم 2231 /2017 إداري المقام من الوزارة طعنا على حكم محكمة أول درجة القاضي بإلغاء قرار الوزارة بسحب صالة أفراح الحباج وإسناد إدارة الصالة الى وزارة الشؤون الاجتماعية وبرفض الدعوى الفرعية المقامة من الوزارة بإلزام المتبرع بالصالة بأن يؤدي للوزارة مبلغ 55800 د.ك.



ولفت الى ذلك الحكم الثالث وهو الصادر من المحكمة الكلية الدائرة الإدارية برفض الدعوى المقامة ضد الوزارة طعنا على قرارها بفصل منطقة النعيم عن جمعية النسيم التعاونية.