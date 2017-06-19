يسري: لوحاتي تتميز باختراق أعماق المشاعر الإنسانية

أسامة أبوالسعود

افتتح السفير المصري ياسر عاطف والأب بيجول الأنبا بيشوي راعي الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بالكويت والملحق الثقافي د.نبيل بهجت معرض «همسات لونية» للفنان فارس يسري مساء أول من امس الجمعة بمقر المكتب الثقافي المصري بالكويت.

وقال د.نبيل بهجت، في تصريحات صحافية على هامش الافتتاح، إن المعرض يأتي في إطار اهتمام المكتب الثقافي للسفارة المصرية بالفن والفنانين، وحرصها على فتح نافذة أمام إبداع الفنانين المصريين المقيمين بالكويت الشقيقة، وإبراز منتجهم الإبداعي وعرضه على جمهور الفن التشكيلي من المهتمين.

وأضاف أن أعمال الفنانين التشكيليين تعكس الامتداد الحضاري للفن التشكيلي المصري ومدى تفاعله مع معطيات العصور المختلفة، فالفن هو اللغة الراقية المتطورة التي يخاطب بها الفنان جمهور المتذوقين ويتواصل من خلاله معهم ويتفاعل مع بيئته المحيطة من خلال إبداعه.

وأشار بهجت إلى أن معرض الفنان فارس يسري الذي يضم 20 عملا فنيا تناول تنوعا في الأفكار التي طرحها بين المدارس الفنية المختلفة لتحمل خبرات وتنوعات في طرق التشكيل.

ولفت بهجت الى أن الفنان عبر في أعماله بإحساس متدفق من المشاعر الساكنة في النفس البشرية محاولا الخروج بحالة من الاستقرار لديه ليحدث مفهوم التناغم اللوني مع وحدات عناصره الفنية المستخدمة في تكوينات أعماله ومزج بين الألوان الزيتية وألوان الاكريلك على سطح لوحاته الفنية وأكد على بناء عمل فني متناسق يحمل صفات الابتكار في الفكرة وفى طرق التنفيذ فجاءت الأعمال ككيان متجدد لحالة نفسية تتخللها الهمسات اللونية.

من جانبه، قال الفنان فارس يسري انه عبر عن مضمون اللوحات ومعانيها ورموزها والتي أراد توجيهها للمشاهد عن طريق استخدام الدلالات اللونية والفسيولوجية وتناغمها فيما بينها وبين مضمون الشكل والعناصر المكونة لقصة اللوحة.



مشيرا إلى حرصه على تناول الخبرات الزمنية والمكانية للمتلقي لتتلامس مع مشاعره المختلفة والتعرض للجوانب النفسية للمشاهد ليتعمق في كيان العمل الفني.

وأضاف أنه جسد من خلال تناوله للبورتريه مشاعر دفينة وعميقة ومنها المتناقض وتظهر ببعض الغموض ليستطيع المتلقي من خلال تأمله للملامح ان يشعر بكل الأحاسيس وان يخبرها داخليا فيحدث تجاوب بين العمل الفني والمشاهد ليتم الحوار الصامت بينهما لفهم مضمون العمل وكيانه الفني والموضوعي، لافتا إلى أن عنصر المرأة كان بطلا لمعظم الأعمال الفنية في راقصة الباليه متحديا لكثير من الصراعات والمشاعر التي تواجهها وفيها النفس البشرية عموما والمرأة خاصة.

من جانبه، قال المنسق العام للمعارض بالمكتب الثقافي المصري د.إبراهيم سلام، في تصريحات مماثلة، إن الفنان فارس يسري حاول في أعماله الفنية المزج بين العديد من العناصر والموتيفات المختلفة التي تعبر عن الصراع داخل الإنسان والتحديات التي يواجهها وحافظ على سماته الفنية، لافتا إلى أن يسري تناول تلك العناصر برؤيته الخاصة، واهتم كثيرا بمفرداته التشكيلية من خلال إبداعاته، ما أثرى تلك الأعمال الفنية والبحث في العلاقات والمعالجات التشكيلية لهذه العناصر.