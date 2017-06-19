دشنت حملة «الكويت إلى جانبكم» مشروع توزيع 4000 سلة غذائية بمحافظة البيضاء جنوب شرقي العاصمة صنعاء وذلك ضمن المشاريع الرمضانية في عدد من المحافظات اليمنية.
وعبر مدير عام النقل في المحافظة احمد عواد خلال حفل التدشين الذي أقيم في مديرية «الزاهر» عن جزيل الشكر والامتنان للكويت على مساعدتهم خصوصا في ظل الوضع الصعب الذي يمر به اليمن.
كما عبر مدير الشؤون المالية والإدارية بالمحافظة عبدالله الموسى عن الشكر والتقدير لكل الداعمين من الكويت في اطار حملة «الكويت الى جانبكم».
وثمن الجهود والمساعي الكبيرة والملموسة التي تبذل في مساعدة المواطن والمجتمع اليمني من قبل الجمعيات والهيئات الانسانية والاغاثية المحلية والدولية.