«رغم اني كنت حاموت، الا اني مبسوط»

الفنان المصري سعد الصغير حين كان ضحية مقلب برنامج «هاني هز الجبل» الذي يصوره في لبنان، ورأى على حد قوله الموت بعينيه، طالبا من أمه ان تسامحه، وان يسامحه كل انسان أساء اليه يوما، وكان سعد يبكي بشدة قبل ان يكتشف المقلب، وحين احتضنه هاني رمزي، قال له وهو يحتضنه: انا كنت بعيد عن ربنا، وبعد ما شفت الموت بعنيا، لازم اقرب منه.