أكد أمين عام برنامج إعادة هيكلة القوى العاملة والجهاز التنفيذي للدولة فوزي المجدلي أن البرنامج لا يألو جهدا في تحقيق الأهداف الوطنية مع جميع المؤسسات والجهات الحكومية والخاصة لدعم التنمية الاقتصادية الوطنية وتوفير كل الفرص الوظيفية للشباب الكويتي للانخراط في مختلف الجهات غير الحكومية وعلى اختلاف تخصصاتها وأهدافها.

وأضاف المجدلي: انطلاقا من هذه المفاهيم والقيم، فقد أبرم البرنامج الاسبوع الماضي عقدا مميزا مع أكاديمية العلوم الحياتية المنبثقة من الشركة الوطنية لمشاريع التكنولوجيا وهي احدى الشركات الحكومية المملوكة بالكامل للدولة عن طريق الهيئة العامة للاستثمار التي تقوم بتقديم برامج تنموية توعية لمجموعة من المستشفيات ومراكز الرعاية الأولية التابعة لوزارة الصحة.

وقال إن الأهداف التي يسعى البرنامج لتحقيقها يتمثل في دعم وتنمية قدرات ومهارات العمالة الوطنية العاملة في القطاع الخاص وفقا لتحقيق رؤية الدولة وتطبيق أحكام القانون رقم 19 لسنة 2000 في شأن دعم العمالة الوطنية وتشجيعها للعمل بالجهات غير الحكومية، وذلك من خلال تعريف وتدريب وتأهيل المواطنين واستقطاب فرص وظيفية شاغرة، وتقديم ارشاد وظيفي للباحثين عن العمل ونشر فكرة المشروعات الصغيرة في المجتمع، وتوجيه القوى العاملة الوطنية الملائمة للعمل في القطاع الخاص مع تقديم الخدمات الفنية الداعمة لهم بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة للبدء والاستمرار في تشغيل مشروعات ناجحة، حيث إن الشركة الوطنية لمشاريع التكنولوجيا تعمل على توفير وتدريب متميز يشتمل على أحدث الوسائل وأرقى الأساليب التي توصل إليها العلم الحديث في المجالات الصحية المختلفة من خلال أكاديمية العلوم الحياتية وهي تهدف إلى دعم الاقتصاد الوطني قبل سعيها للربح.

وتابع: ولما كانت أكاديمية العلوم الحياتية قد سبق لها التعاقد المباشر مع عدد من الجهات الرسمية في الدولة، كون الاكاديمية الأولى من نوعها في منطقة الخليج العربي، وهي متخصصة في تدريب الكوادر الطبية والفنية والقيادية وتحوز اعترافا من وزارة الصحة ومعهد الكويت للاختصاصات الطبية (كيمز) ومسجلة لدى ديوان الخدمة المدنية ولجنة اختيار البيوت الاستشارية، حيث إن الاكاديمية حريصة على تلبية الاحتياجات التدريبية في مجال الرعاية الصحية في القطاع الخاص، وتطوير قدرات ومهارات القوى العاملة في القطاع الخاص بما يحقق رسالة وأهداف الاكاديمية فقد رأينا تنظيم التعاون المشترك فيما بينهما في إطار مذكرة تفاهم تحقق الأهداف الوطنية.

من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لأكاديمية العلوم الحياتية محمد العنزي إن هدفنا نشر ثقافة العمل في القطاع الخاص للشباب واستقطابهم في القطاع الطبي خاصة.

واوضح العنزي أن التعاون يأتي من خلال مرحلتين الأولى دراسة الفرص الوظيفية التي يقبل عليها الشباب، والثانية عن طريق مجموعات التركيز، حيث سيتم مقابلة مديري المستشفيات ومجموعة من الملاك والتعرف على التحديات التي تواجههم في توظيف الشباب، بعد التعرف على الفرص الوظيفية واحتياجات كل وظيفة من الوظائف المتاحة لهم لتقوم بعملية التأهيل والتدريب والتي تتلاءم وتتوافق والاحتياجات المطلوبة خلال الخمس سنوات المقبلة من وظائف في القطاع الطبي وتحديد الفرص لذلك من إدارة التوثيق والسجلات الطبية والعلاقات العامة والمهن الفنية المختلفة.