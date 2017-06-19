عاطف رمضان

أعلنت إدارة علوم الفلك والفضاء بالنادي العلمي الكويتي أن الانقلاب الصيفي لهذا العام يوافق يوم الأربعاء الموافق الحادي والعشرين من يونيو الجاري لعام 2017.

وقال مدير الإدارة نواف العمر في تصريح صحافي إن الانقلاب الصيفي هو أحد الظواهر الفلكية للفصول الأربعة وإنه يحدث نتيجة لدوران الأرض حول الشمس بمحورها المائل بزاوية قدرها 23.5 درجة قوسية.

وأضاف العمر أنه لا توجد علاقة باقتراب الأرض من الشمس أو بعدها عنها في تغير درجات الحرارة ولكن يأتي الاختلاف في درجات الحرارة نتيجة لميل سقوط أشعة الشمس على الأرض.

ولفت العمر إلى أن الشمس ستكون على مسافة من الأرض تبلغ (152031024) كم في تمام الساعة 07:23 صباح يوم الأربعاء الموافق 21 يونيو بالتوقيت المحلي للكويت، وستكون أشعة الشمس عمودية على مدار السرطان والواقع عند 23.5 درجة شمال دائرة الاستواء. وقال انه من الملاحظات التي تشير لحلول الانقلاب الصيفي أن ضوء الفجر أصبح مبكرا وغروب الشمس يتأخر، وأن قوس المسار الظاهري للشمس يكون نحو الشمال وهي أعلى شمس ارتفاعا كما تشاهد من مدار السرطان وكل المناطق الشمالية، بالإضافة إلى أن ظلال الأشياء عند الظهر يوم الانقلاب الصيفي تكون الأقصر خلال العام. وبين أن بدءا من الانقلاب الصيفي يطول النهار في نصف الكرة الشمالي ويقصر طول الليل وسيستمر فصل الصيف خلال هذا العام (92 يوما و14 ساعة) تقريبا.