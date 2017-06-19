القاهرة ـ هناء السيد

حققت مبادرة «مكارم» لتعزيز الاخلاق نتائج مرضية الى حد كبير، حيث اظهرت نتائج استطلاع الراي ارتفاع معدل الاقبال على منصات الحملة في مختلف المواقع الالكترونية الخاصة بها، وذلك وفقا للتقارير الصادرة للمرحلة الاولى من انطلاق الحملة، محققة بذلك الجزء الأكبر من أهدافها وغاياتها في الانتشار والتأثير الإيجابي في منطقة الخليج والعالم العربي بصفة عامة.

وتم اطلاق الحملة مع بداية شهر ترتقبه النفوس كل عام، وتشتاق إليه وهو شهر الرحمة والغفران والصيام والقيام شهر رمضان المبارك، وانتجت الحملة تزامنا مع انطلاقها عددا من المواد التي تحث الشباب على فهم مبادئ السلام والتراحم والتعاون والأخلاق الحميدة، مستعينة بعدد من الشخصيات المؤثرة في العالم العربي في المجالات الدينية والرياضية والفنية والسياسية.

وتابع المسؤولون عن المبادرة بشكل يومي مدى تفاعل الجمهور المستهدف معها، لقياس مدى نجاحها في الوصول لأهدافها التي حددتها قبل البدء، وذلك من خلال وضع مفاتيح لقياس نجاحها، من خلال قياس عدد مشاهدات الاعلانات الخاصة بالحملة، والتفاعل معه بالضغط او التعليق عليها، وذلك في المنصات الالكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي للحملة، باعتبارها منصة للإنتاج الاعلامي القيمي الهادف والمتنوع. الجدير بالذكر ان «مكارم» اقامت مؤتمرات مختلفة حول نشر الأخلاق الكريمة، وتعزيزها وترسيخ مبادئ الوسطية والاعتدال والتسامح ونشر السلام في الكويت والسعودية والبحرين وقطر ومصر، معتبرة هذه المؤتمرات نقطة بداية للتوسع في المرحلة المقبلة لتنتشر في جميع المجتمعات العربية.

وتم تأسيس المنصة بالشراكة بين الامين العام للملتقى الاعلامي العربي ماضي الخميس والعضو المنتدب لمجموعة ستيت القابضة عبدالله الشاهين، وجاءت فكرة «مكارم» لدعم منظومة قيمنا العربية والإسلامية، والتذكير بأخلاقنا النبيلة وتهتم بمكارم الأخلاق بغض النظر عن الدين أو الجنس أو المذهب أو الطائفة، من خلال مواد إعلامية توعوية تسعى الحملة لنشرها في العالم العربي، مستهدفة كل شرائح المجتمع وبالأخص شريحة الشباب عبر خطاب متزن يسهل تقبله واستيعابه من قبل الجميع.