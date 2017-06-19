اعتمد مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الكويت توصيات لجنة المنح الدراسية ومركز عبدالعزيز حمد الصقر للتنمية والتطوير بشأن المنح الدراسية لعام 2017، حيث اجتمعت لجنة المنح الدراسية بغرفة تجارة وصناعة الكويت برئاسة عبدالله الحميضي، وتم استعراض الطلبات المقدمة للحصول على المنح الدراسية للماجستير لعام 2017 في كل من: تخصص إدارة الأعمال MBA، وتخصص القانون التجاري، والتي تم الاعلان عنها في بداية العام الحالي في وسائل الاعلام وموقع الغرفة الالكتروني.

ورفعت اللجنة توصياتها إلى مجلس أمناء مركز عبدالعزيز حمد الصقر للتنمية والتطوير بالغرفة ثم إلى مكتب غرفة تجارة وصناعة الكويت الذي أقر المنح الدراسية لهذا العام.

وتقدم لهذا العام 24 مرشحا في تخصص MBA والقانون التجاري، حيث وافقت اللجنة على تقديم منح دراسية للسبعة الأوائل من المتقدمين وذلك على ضوء ما تم الاعلان عنه سابقا، حيث تم تطبيق معايير المفاضلة بينهم لاختيار الفائزين بالمنح الدراسية.

يذكر أن غرفة تجارة وصناعة الكويت، جريا على عادتها السنوية، قد أعلنت في فبراير الماضي عن تخصيص منح دراسية للحصول على الماجستير في تخصص MBA وتخصص القانون التجاري للطلبة الكويتيين للعام 2017 بشرط الحصول على قبول من إحدى الجامعات المعلن عنها والتي تمثل أعلى 50 جامعة في العالم في تصنيفها الأكاديمي الدولي.