أحرز المتسابق الكويتي مشاري الظفيري، المركز الثالث عن الفئة (ان) في بطولة الرالي التي اختتمت منافساتها مساء اليوم الأحد في العاصمة القبرصية (لارنكا) وسط مشاركة نخبة من المتسابقين من جميع أنحاء العالم.

وجاء في المركز الأول بالترتيب العام للرالي الذي يعتبر إحدى مراحل بطولة الشرق الأوسط للراليات السائق القبرصي سافاس وملاحه المساعد القبرصي انرياس فيما جاء المتسابق الكويتي مشاري الظفيري وملاحه المساعد القبرصي نيكولاس في المركز الثالث بفئة (ان) وهي فئة السيارات غير المعدلة.

وقال رئيس الوفد مشاري السبتي إن الظفيري حافظ على صدارته بفئة (ان) في الترتيب العام ضمن منافسات بطولة الشرق الأوسط رغم صعوبة مراحل السباق.

وأوضح السبتي أن السباق كان مميزا وصعبا في الوقت ذاته وان المستوى يعكس المهارات الفنية والبدنية للمتسابقين.

وأفاد بأن نتائج البطولة جاءت مطابقة للتوقعات حيث تمكن الوفد الكويتي من خلالها من تسليط الضوء بصورة أكبر على أوضاع هذه الرياضة في الكويت رغم حداثتها حيث وصلت إلى مستوى احترافي راق.