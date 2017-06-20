«رجعتونا لزمن الرومانسية والحب الجميل»
مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي مشيدين بمسلسل «حلاوة الدنيا» الذي تقوم ببطولته الفنانة التونسية هند صبري والممثل التونسي ظافر العابدين، مؤكدين ان الجمهور كان يفتقد هذه النوعية من المسلسلات الرومانسية الناعمة وسط الكم الهائل من العنف والإجرام والفساد في كل مناحي الحياة، وجاء مسلسل حلاوة الدنيا بنعومته وجوه الرومانسي ليجذب العديد من المشاهدين والمتابعين.
«والله العظيم أنا غلبانة.. وطيبة»
الممثلة المصرية زينة عبر مداخلة تلفزيونية معربة عن سعادتها بنجاحها في مسلسل «لأعلى سعر» وهي تؤدي دور ليلى الصديقة الشريرة لبطلة المسلسل جميلة «نيللي كريم».. مؤكدة ان الدور جذبها بشدة، وكانت متأكدة ان المشاهدين سيكرهونها، وهذا ما حدث.. ويدل على نجاحها في التقمص والأداء، مضيفة: لكنني في الحقيقة والله العظيم طيبة وغلبانة وبحب كل الناس.
«أصابني ذلك بصدمة رهيبة»
زعيم حزب العمال البريطاني جيريمي كوربن وهو يعرب عن إدانته لحادث الدهس الذي جرى قرب مسجد فينسبري بارك شمال لندن، وأدى لموت شخص واحد وإصابة عدد آخر من المصلين، عندما اجتاحهم شخص بسيارته في الشارع وهو يهتف: «سأقتل كل المسلمين».
«كان عليّ أن أكون مثالية من ناحية الشكل أيضا»
المغنية مل سي تكشف أنها مارست الرياضة البدنية على نحو مفرط، حينما كانت في فرقة «سبايس غيرلز» الغنائية التي اشتهرت في تسعينيات القرن العشرين، وضمت في عضويتها أيضا مغنيات لامعات في ذلك الوقت مثل إيما بونتون وفيكتوريا بيكام التي تعمل اليوم في عالم الأزياء.
ماذا قال مستخدمو مواقع التواصل عن مسلسل «حلاوة الدنيا»؟.. وبماذا ردت الممثلة المصرية زينة على نجاح مسلسل «لأعلى سعر»؟.. وهل يسير الرئيس ترامب على خطى أوباما في تطبيع العلاقات مع كوبا؟