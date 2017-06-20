«كان عليّ أن أكون مثالية من ناحية الشكل أيضا»

المغنية مل سي تكشف أنها مارست الرياضة البدنية على نحو مفرط، حينما كانت في فرقة «سبايس غيرلز» الغنائية التي اشتهرت في تسعينيات القرن العشرين، وضمت في عضويتها أيضا مغنيات لامعات في ذلك الوقت مثل إيما بونتون وفيكتوريا بيكام التي تعمل اليوم في عالم الأزياء.