بعث صاحب السمو أمير البلاد، الشيخ صباح الأحمد، ببرقية تعزية إلى صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى بن سلمان آل خليفة ملك مملكة البحرين عبر فيها سموه عن خالص تعازيه وصادق مواساته باستشهاد رجل أمن وإصابة عدد من زملائه جراء التفجير الإرهابي الذي وقع في قرية الدراز بمملكة البحرين ، معربا سموه عن استنكار دولة الكويت وإدانتها الشديدة لهذا العمل الإرهابي الشنيع الذي استهدف أرواح الأبرياء الآمنين وزعزعة الأمن والاستقرار في البحرين، مؤكدا سموه وقوف دولة الكويت مع المملكة وتأييدها لكل ما تتخذه من إجراءات لمواجهة الإرهاب وحفظ أمنها، ومجددا موقف دولة الكويت الرافض للإرهاب بكافة أشكاله وصوره، سائلا سموه المولى تعالى أن يتغمد الشهيد بواسع رحمته ومغفرته ويلهم ذويه جميل الصبر ويمن على المصابين بسرعة الشفاء والعافية وأن يحفظ مملكة البحرين وشعبها الشقيق من كل مكروه.

وبعث سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد ببرقية تعزية إلى صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى بن سلمان آل خليفة ملك مملكة البحرين ضمنها سموه خالص تعازيه وصادق مواساته باستشهاد رجل أمن وإصابة عدد من زملائه جراء التفجير الإرهابي الذي وقع في قرية الدراز بمملكة البحرين ،مبتهلا سموه إلى الباري جل وعلا أن يتغمد الشهيد بواسع رحمته ومغفرته وأن يمن على المصابين بسرعة الشفاء والعافية.

كما بعث سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك ببرقية تعزية مماثلة.