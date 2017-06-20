أسامة دياب

أكد السفير الهندي لدى البلاد سونيل جين عمق العلاقات الهنديةـ الكويتية التي وصفها بالتاريخية والمتطورة على جميع الأصعدة ومختلف مجالات التعاون، مشيرا إلى أن الكويت وجهت الدعوة لرئيس الوزراء الهندي لزيارة الكويت وجار الآن ترتيب موعد الزيارة.

وثمن جين، في تصريحات للصحافيين على هامش حفل الإفطار الذي أقامه محل إقامته بحضور ديبلوماسي وشعبي بالإضافة الى لفيف من ابناء الجالية الهندية في البلاد، جهود ومساعي صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد في حل الأزمة الخليجية، مشيرا إلى دعم بلاده الكامل لمساعي سموه التي تهدف إلى دعم أمن واستقرار الخليج، حيث ان سموه شخصية محل تقدير وثقة الجميع ولديه من الحكمة والخبرة الكبيرة التي تمكنه من التعامل مع مثل هذه المواقف.

وقال: ان فوز الكويت بمقعد غير دائم في مجلس الأمن سيعزز من قدراتها في المساهمة في حل النزاعات الإقليمية والدولية وإحلال السلام، مشيدا بسياسة الكويت الخارجية المتوازنة وديبلوماسيتها الناجحة.

وكشف جين عن أن الهند لديها جالية كبيرة في الكويت ولا توجد أي مشكلة في مسألة جلب العمالة الهندية إلى الكويت إلا فيما يخص العمالة المنزلية، مشيرا إلى أنهم يعملون مع الجانب الكويتي للتوصل إلى حل يكون مقبولا للطرفين.

وأشار جين إلى وجود مشكلة لبعض العمالة مع شركة من شركات القطاع الخاص، موضحا ان السفارة تتواصل بشكل مباشر مع وزيرة الشؤون والهيئة العامة للقوى العاملة بخصوص هذا الموضوع.

وبالعودة إلى المناسبة، أوضح السفير الهندي ان العادات والتقاليد في شهر رمضان المبارك تكاد تكون متشابهة في مختلف دول العالم، لافتا الى ان هذا الشهر الفضيل له خصوصية مميزة في الكويت نظرا لترابط المجتمع الكويتي والحرص المتبادل على اللقاءات لقضاء السهرات الرمضانية في اجواء تتصف بالود والمشاعر الطيبة.