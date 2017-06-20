من الأخطاء الشديدة لدى البعض إحصاء الحسنات في أعمال الطاعات

اسامة ابو السعود

بقلوب خاشعة يملؤها الخوف من الخالق عز وجل والطمع في الفوز بمغفرته ورضوانه وكسب المزيد من الاجر والثواب في تلك الايام المباركة، احيا اكثر من 8000 متهجد ليلة 24 من شهر رمضان الفضيل في المسجد الكبير، حيث ام المصلين في الركعات الأربع الاولى القارئ ماجد العنزي، ثم تبعه القارئ خالد السعيدي الذي صلى الركعات الأربع الاخيرة والوتر حيث بكى وأبكى المصلين.

وفي الخاطرة الإيمانية تحدث د.محمد العصيمي عن قوله تعالى: (فما ظنكم برب العالمين) ودعا الجميع الى ان يكون حسن الظن مرتبطا بحسن العمل مستشهدا بما قاله ابن مسعود بأنه «ما ظن احد بربه الا أعطاه الله فوق ما يظن»، مشددا على حسن الظن برب العالمين فإن حسن الظن يحقق المقاصد اذا حسن العمل لان حسن الظن لا ينفع الا اذا كان مصحوبا بحسن العمل، فسوء العمل لا يجتمع مع حسن الظن لانه من الشيطان، مستشهدا كذلك بالآية الكريمة (إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم)، مؤكدا ان من هاجر وجاهد في سبيل الله اي قدم العمل هنا ينتفع بحسن الظن ويرجو رحمة ربه عز وجل.

وشدد العصيمي على ان الانسان اذا أحسن الطن بالله بلغ مرتبة عظيمة جدا، وجاء عن سعد بن ابي وقاص انه لما حضرته الوفاة فكان ابنه يبكي عند راسه فقال ما يبكيك يا بني؟ فقال ابنه: ما انت فيه يا ابت، فقال سعد بن ابي وقاص: «يا بني لا تبك فوالذي نفسي بيده انني من أهل الجنة» فهنا حسن عمله جعله يحسن الظن بالله عز وجل.

واكد ان من الأخطاء الشديدة اليوم احصاء الحسنات مثل ان يقول المسلم ان الصلاة في المسجد الحرام بـ ١٠٠ الف صلاة وليلة القدر بـ٨٣ سنة وختمة القران بكذا مليون او مليار حسنة، وذلك لان الله اكرم مما يظن العبد ولكن ذلك مع حسن العمل والتدبر فيه، حيث قال الرسول «يا عائشة لا تحصي فيحصي الله عليك».

ولفت الى انه من كرم الله ان اخر عبد يدخل الجنة يعطى الدنيا وعشرة امثالها، معربا عن أسفه ان بعض المسلمين اليوم أصبحت العبادة عندهم عادة، داعيا الجميع الى اليقين في الله سبحانه وتعالى، وان بيده الخير كله لمن سار في طريق الصلاح والعمل وحسن العبادة، سائلا الله ان يديم على الكويت اميرا وحكومة وشعبا والامتين العربية والإسلامية نعم الأمن والامان والاستقرار والخير والازدهار وجمع الكلمة.

وكيل قطاع المساجد واللواء الطراح تفقدا عدداً من مساجد الجهراء

الشعيب لـ «الأنباء»: شراكة بين «الأوقاف» و«الداخلية» لتأمين المساجد

أسامة أبو السعود

قام وكيل وزارة الأوقاف المساعد لقطاع المساجد د.وليد الشعيب ووكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون الأمن العام اللواء ابراهيم الطراح بجولة تفقدية في مسجد عقلا الظفيري بمنطقة الجهراء ومسجد عمر بن الخطاب في منطقة سعد العبدالله التابعين لإدارة مساجد الجهراء وذلك بهدف الاطمئنان على سير العمل وضمان تنفيذ الخطة المرسومة لتنظيم واستقبال المصلين خلال ليالي شهر رمضان. ‏وقال د.وليد الشعيب في تصريحات لـ «الأنباء» إن هذه الزيارات تأتي لتجسيد الشراكة القائمة بين وزارتي الأوقاف والداخلية كونها شريكا أساسيا لتطبيق قيمة الشراكة مع «الأوقاف» في توفير الأمن لجميع المراكز الرمضانية الموزعة على المحافظات الست بالإضافة الى الشراكة مع الإدارة العامة للإطفاء ووزارة الصحة ممثلة في الطوارئ الطبية والتلفزيون والإذاعة.

وأضاف الشعيب ان إدارة مساجد الجهراء نجحت بكل المقاييس في تطبيق الخطة الرمضانية وآلية تنفيذها التي لمسناها خلال هذه الزيارة التي اطلعت خلالها على الترتيبات والإجراءات التنظيمية والإدارية والتي اتخذتها إدارة مساجد محافظة الجهراء وجعلتني افتخر بما أراه فيها لأنها جسدت معنى وأهداف استراتيجية وزارة الأوقاف الداعية الى الاهتمام بالمساجد والمصلين، وكشفت الجهود المتميزة التي بذلت من قبل القائمين على العمل في هذه الإدارة.

وأوضح ان الخدمات الإدارية والفنية التي اجتمعت في هذه الإدارة حالت دون وجود أي ملاحظات قد ترصد لأن العمل المتكامل والناجح في مساجد محافظة الجهراء نموذج رائع للعمل في قطاع المساجد الذي سيبقى يتابع استعدادات الإدارة ويوفر لها كل الإمكانات المتاحة لخدمة جموع المصلين خلال شهر رمضان المبارك، معتبرا ان فكرة المراكز الرمضانية انطلقت ولن تتوقف بعد هذا النجاح الكبير الذي بتنا نلمسه في المحافظات وفي مقدمتها ما نراه في ادارة مساجد محافظة الجهراء التي حظيت بالكثير من الإشادات خلال الأعوام السابقة.

العتيبي: توزيع القراء على «مساجد الأحمدي»

أسامة أبو السعود

قال مدير ادارة مساجد الاحمدي والمشرف العام على المراكز الرمضانية في محافظة الأحمدي د.أحمد العتيبي: ان المراكز الرمضانية التابعة الى ادارة مساجد الاحمدي استقبلت خلال ليلة 24 من شهر رمضان آلاف المصلين في جميع المراكز الرمضانية والمساجد التي تقام فيها صلاتي التراويح والقيام.

وأضاف العتيبي ان ادارة مساجد الأحمدي قامت بتوزيع القراء والوعاظ على المراكز الرمضانية المنتشرة في المحافظة لصلاة التراويح والقيام لليلة 24 من شهر رمضان الجاري، ففي مركز جابر العلي أمّ المصلين في الركعات الاربع الاولى من صلاة التراويح القارئ محمد اللواء وفي الركعات الاربع الثانية أمّ المصلين القارئ عاطف الاركاني، اما في الركعات الاربع الاولى من صلاة القيام فأمّ المصلين القارئ مبارك المري، وفي الركعات الاربع الثانية أمّ المصلين القارئ احمد الدوسري، اما في مركز دعيج الصباح بمنطقة الصباحية فأمّ المصلين في صلاة التراويح والقيام القارئ طاهر الأهدل من المملكة العربية السعودية.

وتابع: وفي مركز سعود الجلال بمنطقة العقيلة أم المصلين في الركعات الاربع الاولى من صلاة التراويح القارئ جهاد الحميدي وفي الركعات الاربع الثانية أم المصلين القارئ عبدالرزاق السروري، اما في صلاة القيام فأم المصلين في الركعات الأربع الأولى القارئ نايف الشرهان، وفي الركعات الاربع الثانية أم المصلين القارئ جهاد الحميدي.

وزاد: اما في مركز ابو عبيد القاسم بن سلام بمنطقة أم الهيمان فأم المصلين في صلاة التراويح والقيام القارئ حمزة علي وفي مركز عمر بن الخطاب بمنطقة صباح الأحمد أم المصلين في الركعات الاربع الاولى من صلاة التراويح القارئ طاهر ناجي وفي الركعات الاربع الثانية القارئ ابو بكر الصديق، اما في صلاة القيام فأم المصلين في الركعات الاربع الاولى القارئ فكيه صلاح الدين وفي الركعات الاربع الثانية القارئ احمد حماد، وقدم الخاطرة الايمانية ابراهيم مروان يونس.

«مساجد الفروانية».. ضيافة وخدمات متنوعة للمصلين

اسامة ابو السعود

قال رئيس المراكز الرمضانية بإدارة مساجد محافظة الفروانية سامي العنزي ان إدارة مساجد المحافظة أحيت ليلة 24 رمضان في مراكزها الرمضانية الثمانية، حيث أم المصلين في الركعات الأربع الاولى بمركز الزبن الرمضاني بضاحية عبدالله المبارك القارئ عثمان الشعلان وقدم الشيخ جمعان الشبيب خاطرة دينية ومن ثم أم المصلين في الركعات الأربع التالية مع الدعاء القارئ أحمد الرشيدي، وأم المصلين بمركز بتلة الخرينج الرمضاني بمنطقة العارضية القارئ محمد هندي وفي الركعات الأربع التالية مع الدعاء أم المصلين القارئ وديع اليمني وقدم د.محمد العصيمي خاطرة دينية بمناسبة العشر الأواخر، أما بمركز العلاء بن عقبة الرمضاني بمنطقة الفردوس فقد أم المصلين في الركعات الأربع الأولى د.منصور الخالدي وفي الركعات الاربع التالية مع الدعاء أم المصلين القارئ ابراهيم زيد، وقام الشيخ حسان النحلاوي بإمامة المصلين بمركز بلقيس الزهير الرمضاني بمنطقة جليب الشيوخ، أما بخصوص المركز الرمضاني المقام بمسجد أحمد الرويشد بمنطقة الفروانية فقد أم المصلين في الركعات الأربع الأولى القارئ محمود عبدالوهاب وفي الركعات الأربع التالية مع الدعاء أم المصلين القارئ مصطفى صابر وشهدت صلاة القيام خاطرة ألقاها لجمهور المصلين الشيخ محمد عبدالله، فيما أم المصلين في مركز نوال الشلاحي بمنطقة الأندلس القارئ يحيى سهيل وألقى خاطرة دينية الشيخ نور الدين الخياط، وفي مركز عيسى العثمان بمنطقة خيطان أم المصلين في الركعات الأربع الأولى القارئ عاطف الفاضلي وفي الركعات الأربع التالية مع الدعاء القارئ شريف السعيد فيما كانت الخاطرة الدينية للشيخ محمد خلف.

وأوضح العنزي أن فكرة المراكز الرمضانية جاءت لتخفيف الضغط عن مسجد الدولة الكبير، وبالإضافة إلى فعاليات صلاتي التراويح والقيام هناك أنشطة وبرامج دعوية وثقافية تعالج أبرز قضايا المجتمع، ونحرص على توعية المصلين في الشهر الفضيل بواسطة برامجنا المتنوعة.

وذكر أنه تم توفير عيادة طبية وخدمات الاسعاف ملحقة بالمركز الرمضاني الرئيسي بمسجد الزبن بالشراكة مع إدارة الطوارئ الطبية بوزارة الصحة تقدم الخدمات الطبية اللازمة للمصلين حالة حدوث طارئ وبإشراف فريق طبي متمرس وذي خبرة بالعمل معنا في المراكز الرمضانية.

وبين أن فريق العمل الرمضاني يعمل على مدار الساعة لتقديم أفضل الخدمات الإدارية والضيافة لجمهور المصلين وتهيئة المركز بجو إيماني وروحانيات رمضانية تتيح لهم أداء العبادة على الوجه الأكمل في هذا الشهر المبارك، وخاصة الاستعدادات المميزة للعشر الأواخر، حيث ان الدور الذي تقوم به لجنة الاستقبال والضيافة هو استكمال لدور باقي اللجان العاملة في المراكز الرمضانية والتي تعمل كفريق واحد وبجهود مضاعفة، وقد قامت إدارة مساجد محافظة الفروانية هذا العام بتبني مشروع الضيافة، حيث يتم من خلاله توفير المشروبات الباردة والساخنة والوجبات الخفيفة يوميا لجمهور المصلين.

مسجد الراشد.. تنظيم رائع في العشر الأواخر

أسامة أبوالسعود

قال مدير إدارة مساجد العاصمة في وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية فيصل الدخيل ان مركز مسجد الراشد في منطقة العديلية والذي يعد أحد المراكز الرمضانية التابعة لادارة مساجد العاصمة، ويحظى بتنظيم رائع من الادارة والمتطوعين، شهد توافد آلاف المصلين لأداء صلاة القيام في ليلة 24 من شهر رمضان، حيث أم المصلين فيها في الركعات الأربع الأولى القارئ عبدالله السمرقندي الذي خشعت مع تلاوته القلوب ودمعت العيون.

واضاف الدخيل: وبعد الركعات الأربع الأولى قدم مدير مركز تعزيز الوسطية عبدالله الشريكة خاطرة ايمانية عن معاني الرحمة والعذاب، موضحا مفهوم الوسطية ومنهجها المستمد من ديننا الإسلامي الحنيف والراسخة فيه والتي دعت الى التسامح مع الآخر.