حرصا من بيت الزكاة على تسهيل عملية التبرع والصدقات والزكاة على المحسنين فإنه يولي اهتماما كبيرا لتنويع وتطوير وتفعيل قنوات التحصيل وأهمها صالة المتبرعين في المبنى الرئيسي لبيت الزكاة والفروع الرئيسية، بالإضافة الى المراكز الإيرادية المنتشرة قرب العديد من الجمعيات التعاونية التابعة للمناطق: ضاحية عبدالله السالم، الخالدية، مشرف، العدان، فهد الأحمد، الفحيحيل، العمرية، العارضية، سلوى، القرين،، الفيحاء، بيان، العديلية، الشامية، الروضة كما قام مؤخرا بافتتاح بوث في مطار الكويت الدولي ومركز في منطقة ابوفطيرة.

وفيما يخص التبرع عن طريق الرسائل القصيرة المجانية sms فقد تم تخصيص رقم خاص بكل شركة اتصالات من شركات الاتصالات العاملة في الكويت فالرقم الخاص للمشتركين بشركة زين هو 99991، أما لمشتركي «VIVA» فهو 55244 ولمشتركي «أوريدو» الرقم 1554، حيث يقوم المتبرع بإرسال رسالة قصيرة يحدد فيها رمز المشروع ويتبعه بمسافة ثم اختيار مبلغ التبرع من الفئات 1، 5، 10، 20 دينارا كالاتي: الزكاة، الصدقات، الكفارات والنذور، الإغاثة، الصدقة الجارية، دفع البلاء، تموين الأسر الفقيرة، حقيبة الطالب، الأسر المتعففة، ولائم الإفطار المحلي، زكاة الفطر، الكسوة.

أما بالنسبة لخدمات التبرع الالكترونية فيوفر بيت الزكاة خدمة التبرع من خلال موقعه الالكتروني www.zakathouse.com ومن خلال موقع بيت التمويل لعملاء بيت التمويل khaironline بالإضافة الى تطبيق بيت الزكاة الالكتروني لمستخدمي الهواتف الذكية، وكذلك من خلال تطبيق og-money kw.

ومن الخدمات المصاحبة لخدمة التبرع والتحصيل الإلكتروني خدمة احتساب الزكاة، وهذه العملية توفر الوقت والجهد على المحسن وتمكنه من إتمام عملية التبرع بالشكل المطلوب عن طريق الموقع.

والمقصود بها قيام المزكي بإدخال كمية الذهب أو الفضة أو المال المراد التزكية عنه، ثم يقوم البرنامج بإعطائه النتيجة الفورية للقيمة المراد إخراج الزكاة عنها، وتشمل الخدمة أيضا احتساب زكاة الأسهم بنية الاستثمار، وهو الأكثر استخداما، حيث يقوم المزكي بإدخال عدد أسهم الشركة التابع لها سواء كانت الشركة مدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية أو في الأسواق الأخرى ثم يقوم باحتساب الزكاة بصورة فورية.

ومن الخدمات المتاحة أيضا لموقع بيت الزكاة على الإنترنت الاطلاع على أحكام الزكاة والفتاوى المتعلقة بها، وتشمل زكاة النقود، الحلي، زكاة الأسهم والسندات، زكاة عروض التجارة، زكاة الزروع والثمار، زكاة الأنعام، مصارف الزكاة، زكاة الفطر، زكاة مكافآت الخدمة والرواتب التقاعدية.