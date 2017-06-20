أطلقت «الرحمة العالمية» التابعة لجمعية الإصلاح الاجتماعي مشروع الكسوة والعيدية، وذلك بهدف إدخال الفرحة والسرور على مكفوليها من الأيتام بمناسبة عيد الفطر المبارك، من خلال توفير الملابس والأحذية الجديدة لأولئك الأيتام.

وأكد الأمين المساعد لشؤون القطاعات في «الرحمة العالمية» فهد الشامري أن مشروع العيدية وكسوة العيد للأطفال الأيتام بقيمة عشرة دنانير، مشيرا إلى أن «الرحمة العالمية» تستقبل الصدقات والزكوات والتبرعات والمساهمات الخاصة بتنفيذ هذا المشروع، لإدخال الفرحة والبهجة على الأيتام من خلال منحهم الكسوة والعيدية، فاليتيم ذلك الطفل البريء الذي يترقب العيد بكل لهفة وشوق، يحلم كبقية الأطفال بكسوة جديدة، وعيدية في يده، ثم لا يلبث أن يصحو من حلمه الجميل على واقع أسرته التي لا تملك ما تشتري به ملابس وهدايا العيد، مبينا أن «الرحمة العالمية» درجت على إعطاء الأيتام أهمية خاصة ضمن مشاريعها، من خلال توفير كل سبل الرعاية لهم، نظرا للأجر الكبير الذي خص به ديننا الحنيف كافلي الأيتام.

ودعا أهل الخير وأصحاب الأيادي البيضاء وذوي القلوب الرحيمة إلى دعم المشروع بما تجود به أنفسهم لأجل إدخال السعادة على نفوس هؤلاء الأطفال الأيتام، ورسم البسمة على وجوههم، ونيل الأجر والثواب من الله سبحانه وتعالى، مشيرا إلى أن مشروع كسوة العيد يعد امتدادا لأكف الخير والإحسان بخلع لباس البؤس والحرمان من أجساد الأيتام الفقراء، وإلباسهم لباس البهجة والسرور، ليكون للطفولة رونقها وبهاؤها ويصبح للعيد معناه، مضيفا: لإدخال السرور على الأيتام يمكن التبرع من خلال منافذ الرحمة العالمية والتي تغطي مناطق الكويت، كما يمكن للمتبرع الاتصال على الخط المباشر 1888808 بجانب الموقع الإلكتروني www.khaironline.net.