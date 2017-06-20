النامي: 750 ألف دولار تكلف المشروع خارج الكويت

أعلنت جمعية الشيخ عبدالله النوري الخيرية عن قرب انتهاء مشروع إفطار الصائم للعام الحالي بعد نجاح ملحوظ حققته بفضل الله في العام الماضي، كما توقعت إدارتها أن يحقق المشروع هذا العام نجاحا يتجاوز الأعوام الماضية، من حيث عدد الدول التي ستنفذ فيها الحملة وعدد المستفيدين وبدأت الجمعية استعداداتها مبكرا وأطلقت حملة إعلامية وإعلانية كبرى لدعم أنشطتها وتوسيع آفاق عملها.

وفي هذا السياق، قال مدير إدارة المشاريع بجمعية الشيخ عبدالله النوري الخيرية جمال النامي ان مشروع إفطار الصائم هذا العام تم تنفيذه في قارات آسيا وأفريقيا وأوروبا الشرقية، بإجمالي 18 دولة وهي: سورية ولبنان وفلسطين واليمن والعراق والأردن وبورما والهند وبنغلاديش وقيرغيزيا ومصر والسودان والصومال وموريتانيا والمغرب والنيجر والسنغال وألبانيا.

وأكد النامي أن الجمعية قامت باختيار جمعيات ومؤسسات خيرية في الدول التي نفذ بها المشروع حيث اتسمت بالمصداقية والشفافية والإتقان في أداء العمل كما ينبغي وهي معتمدة من وزارة الخارجية وبتنسيق مسبق مع وزارة الشؤون، موضحا انه بدعم أهل الكويت الكرام وتبرعاتهم ومساعداتهم وصل خير الكويت إلى المحتاجين والفقراء في معظم أنحاء العالم، حيث وصلت تكلفة مشروع إفطار الصائم خارج الكويت إلى 750 ألف دولار أميركي.

وبين النامي أن الجمعية تستقبل التبرعات على مدار الساعة عن طريق الاتصال على الخط المباشر 1802444 أو خدمة المحسنين 96666698 أو عن طريق الموقع الالكتروني alnouri.org