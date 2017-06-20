قال نائب المدير العام لشؤون القرآن الكريم في «ورتل» بجمعية النجاة الخيرية د.بدر الرخيص: إن فكرة النادي الصيفي تهدف إلى تنفيذ مجموعة من الأنشطة التربوية الهادفة والمتنوعة خلال الإجازة الصيفية بمراكز الأنشطة الطلابية، وذلك لاستثمار أوقات الفراغ وتلبية الاحتياجات، ورغبات الطلاب بما يعود عليهم بالنفع والفائدة، تحت إشراف معلمين مؤهلين تربويا.

وأضاف د.الرخيص: نسعى لبناء الشخصية المتوازنة للطلاب في ضوء التعاليم الإسلامية السمحة فهي من أهم اولويات إدارة ورتل، آملين أن يكون هؤلاء الشباب طاقات فاعلة تعمل على نهضة الأمة وريادتها، وكذلك اكتشاف المواهب لدى الطلاب وصقلها وتنمية مهاراتهم المختلفة، وحمايتهم من آثار الفراغ السلبية واستثماره بالبرامج المفيدة، وحثهم كذلك على الأداء الأمثل في جميع المهام والاعمال التي يقومون بها، فنحن أمرنا بإتقان العمل وإخراجه في أبهى صورة، وتتنوع المواد الدراسية فمنها مادة القرآن الكريم والقصص والقيم والقدوات والمهارات الحياتية كالكمبيوتر وتنمية السلوك والأخلاق والألعاب الرياضية.