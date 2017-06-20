من منطلق قول الله تعالى (ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة)، حرصت لجنة زكاة كيفان التابعة لجمعية النجاة الخيرية على القيام بدورها الاجتماعي المهم تجاه مساعدة شباب وبنات المسلمين الفقراء والأيتام وذوي الدخل المحدود على إتمام الزواج، وتعزيز بناء الأسر الدافئة في نفوسهم وانتشالهم من العزلة والوحدة وحثهم على الزواج لما فيه من صيانة العرض وعفة النفس والمحافظة على تعاليم الدين وقيم المجتمع، وذلك بعد دراسة حالتهم والتعرف عليها، كما حرصت على ان توثق اعمالها عن طريق التصوير الفوتوغرافي وبالفيديو، كما تقدم للمتبرع تقريرا كاملا، كل ذلك من خلال مشروع «الزواج الجماعي الخيري».

ويستفيد من المشروع نحو 200 شاب وفتاه سنويا، ويهدف الى محاربة العنوسة في الكويت، تكوين الأسرة المسلمة السعيدة، توفير الزوج المناسب للزوجة المناسبة، ونشر المفاهيم الشرعية بين الزوجين، وتبلغ قيمة التبرع 500 دينار للجهاز والفرش وبعض مستلزمات السكن، ويمكن التبرع والمساهمة على حساب: 0119810037 بنك بوبيان، او الاتصال على: 24833804 ـ 66293044.