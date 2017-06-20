انعقدت الجمعية العمومية العامة لمحكمة التمييز الخميس برئاسة المستشار يوسف المطاوعة رئيس المحكمة وبحضور نائبه المستشار خالد سالم نائب رئيس محكمة التمييز وعدد من وكلاء ومستشاري المحكمة، وذلك للنظر في توزيع العمل وتشكيل الدوائر بمحكمة التمييز خلال العطلة القضائية للعام القضائي 2016-2017.

واستهل المستشار المطاوعة الجمعية بكلمة أثنى فيها على الدعم الدائم لصاحب السمو وسمو ولي العهد لرجال السلطة القضائية ثم استعرض الإنجازات التي تمت خلال العام القضائي وما اعترضها من صعوبات وبين الخطوات التي يجب القيام بها لتطوير عمل المحكمة وتمت مناقشتها، وبعد ذلك توزيع العمل وتشكيل الدوائر مع وكلاء ومستشاري محكمة التمييز وقد وافقت عليه الجمعية العامة للمحكمة على مشروع توزيع العمل، ثم قام المطاوعة بتكريم المستشارين المنتهية ولايتهم سواء بالتقاعد أو بانتهاء الإعارة، مثمنا دورهم الجليل في النهوض بمحكمة التمييز في إرساء المبادئ القانونية والقضائية، وفي ذلك الإطار قام بتكريم الدوائر المتميزة من دوائر محكمة التمييز، وذلك ضمن نهج المحكمة في تكريم دوائر المحكمة التي تميزت في فصلها للطعون خلال العام القضائي.