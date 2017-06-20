مهدي: الانتهاء من إعداد دليلي إجراءات لقطاعي الاستقدام والاستخدام والتفتيش بشرى شعبان

كشف الامين العام للمجلس الاعلى للتخطيط والتنمية د. خالد مهدي عن انتهاء ثلاث منظمات اممية باشراف الامانة العامة للتخطيط والتنمية من إنجاز المشروع المشترك لدعم الهيئة العامة للقوى العاملة والذي يأتي في اطار البرنامج الوطني للامانة العامة للمجلس الاعلى للتخطيط والتنمية بالتعاون مع برنامج الامم المتحدة الانمائي ومنظمة العمل الدولية والمنظمة الدولية للهجرة.

وأوضح في تصريح صحافي عقب الاجتماع السادس والاخير لمجلس ادارة المشروع المشترك لدعم الهيئة العامة للقوى العاملة ان المشروع تمكن من تحقيق كثير من الانجازات منها اعداد دليل اجراءات لقطاع الاستقدام والاستخدام يحتوي على 43 آلية عمل و192 قاعدة منظمة للعمل فضلا عن اعداد دليل اجراءات لقطاع تفتيش العمل وعلاقات العمل.

واشار مهدي إلى أن من بين انجازات المشروع تطوير نظام قياس معايير الأداء لقطاع الاستقدام والاستخدام ومراجعة تصنيف الانشطة والمهن الاقتصادية حسب التصانيف الدولية وانشاء قاعدة بيانات الكترونية لمركز ايواء العمالة الوافدة ووضع دليل التشغيل للمركز ولادارة ابحاث سوق العمل واجراء تقييم لتفتيش العمل واعداد الكثير من الدراسات لرصد سوق العمل ومتطلباته بالاضافة الى مراجعة قانون العمل في القطاع الاهلي.

وذكر أن من الانجازات الخاصة بالمشروع المشترك لدعم الهيئة العامة للقوى العاملة اقامة 23 دورة تدريبية استفاد منها 274 موظفا في الهيئة في مجالات الصحة والسلامة المهنية ومعايير العمل الدولية وتصنيف المهن والانشطة الاقتصادية وادارة مركز الايواء وادارة المشاريع والاتجار بالبشر ومؤشرات سوق العمل مشيرا الى ان المشروع حقق الشراكة المجتمعية بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني من خلال مبادرة حماية للصحة والسلامة المهنية في مواقع العمل والتي تنفذها الجمعية الكويتية لحقوق الانسان ونقابة العاملين في جامعة الكويت فضلا عن التعاون مع شركات تمثل القطاع الخاص ومنها شركة ايكويت التي وفرت الدعم الفني لشاشات معايير الأداء كجزء من برنامجها المتعلق بالمسؤولية الاجتماعية.

وأضاف مهدي ان الامانة العامة للمجلس الاعلى للتخطيط والتنمية تنفذ مشاريع اخرى بالتعاون مع برنامج الامم المتحدة الانمائي في اطار البرنامج الوطني ومنها مشروع دعم الهيئة العامة للرياضة والهيئة العامة لشؤون ذوي الاعاقة وغيرها من المشاريع الاخرى.