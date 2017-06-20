أسامة دياب

أقامت رابطة الصداقة الكويتية - الإيرانية غبقة رمضانية حضرها نخبة من الشخصيات الأكاديمية والاجتماعية والثقافية الكويتية والسفير الإيراني في الكويت يرافقه أركان السفارة.

وجاءت الغبقة بمنزلة احتفالية بتدشين نشاطات الرابطة، حيث تخللتها أحاديث ودیة وتبادل وجهات نظر حول القواسم المشتركة التي تربط الشعبين الجارين منذ قرون عديدة والعلاقات العائلية المتشابكة بين البلدين والآليات المتاحة لتعزيزها لما يخدم الأمة جمعاء.

واكد الوزير السابق د.عبدالرحمن العوضي رئيس الرابطة ان هذه اللقاءات الأخوية تعزز وتزيد من روح المودة والألفة بين شعبي البلدين الصديقين، مشيرا الى دور الرابطة في المساهمة الفاعلة في تحقيق هذا التواصل الاجتماعي المنشود.

من جهته، أشار الوزير السابق د.عبدالهادي الصالح الى أن الأمسية الرمضانية تهدف الى استقبال الشخصيات المعنية بتمتين العلاقات الأخوية مع الدول الإسلامية المجاورة للكويت ولاسيما الجمهورية الإسلامية الإيرانية التي تربطنا بها علاقات شعبية ورسمية وثيقة.

كما ثمن السفير الإيراني في البلاد د.علي رضا عنايتي الجهود التي يبذلها رئيس الرابطة د.العوضي في سبيل إنجاح مهام الرابطة ولاسيما انعقاد الغبقة في ديوانية العوضي، حيث تمثل الديوانية معلما حضاريا في الكويت وتجمع مختلف أطياف المجتمع في مختلف المناسبات من أجل التلاقي وتعزيز أواصر المحبة والتوادد بين أبناء المجتمع.

واضاف عنايتي: لقد ساهمت الرابطة في تحقيق التواصل الثقافي والاجتماعي والسياحي بين البلدين الجارين.

كما أشار نائب رئيس الرابطة عبدالحسين السلطان إلى أن الهدف من إنشاء الرابطة تعزيز العلاقات الشعبية والعامة الى جانب العلاقات الديبلوماسية الرسمية التي تقوم بها الدولة وان نشاطاتنا تختص بالقضايا العلمية والسياحية والثقافية ولا نتدخل بالشؤون السياسة أو الدينية.