كرّمت جمعية المهندسين الكويتية م.عادل عبد المحسن الوصيص لاختراعه «حزام الأمان» وحصوله على الميدالية الذهبية لتصنيف «الأجهزة والأدوات» في المعرض الدولي للاختراعات والابداعات والتقنيات الذي أقيم مؤخرا في ماليزيا (أيتكس2017)، حيث ألقى أمين سر الجمعية م.فهد العتيبي كلمة في امسية التكريم التي أقيمت في منطقة الصباحية خصيصا للاحتفاء بالمهندس الوصيص، مشيدا بجهود أبناء الجمعية وتميزهم على الساحتين الاقليمية والعالمية.

وقدم العتيبي ومعه أمين السر المساعد وعضو مجلس الإدارة م.حمود الهدية درعا تكريمية للوصيص، كما تلقوا منه شكره وتقديره لجمعية المهندسين الكويتية ولرئيس وأعضاء مجلس ادارتها على اهتمامهم بهذا الانجاز.