الظفيري: وقف ملف صاحب العمل لحين إلغاء إقامة العامل المخالف من مادة 18 ومغادرته البلاد

كريم طارق

ضمن جولاتها التفتيشية لضبط العمالة السائبة والعاملة بغير مراكز عمل محدد في مختلف مناطق الكويت خلال الشهر الفضيل، شنت اللجنة المشتركة التابعة لمجلس الوزراء حملة تفتيشية جديدة ومباغتة على العمالة المخالفة لقانون العمل في القطاع الخاص بسوق المواشي ومسلخ محافظة الأحمدي.

وكعادتها رافقت «الأنباء» اللجنة في حملتها المفاجئة على المسلخ والتي انطلقت الساعة 4 عصرا لتنتهي قبيل موعد الإفطار بدقائق، لتسفر عن ضبط 43 عاملا مخالفا لقانون العمل في القطاع، وذلك بعد تلقي اللجنة المشتركة شكوى تفيد بكثرة العمالة المخالفة التي تعمل في سوق ومرابط مسلخ الأحمدي.

«بكم الخروف؟»«بكـــــم الخــروف؟» والمساومة لشرائه بـ 70 دينارا كانت خطة أعضاء اللجنة لإيقاع العمالة التي عادة ما كانت تدعي عدم عملها في السوق وأنها هنا لمجرد الاطلاع على الأسعار كرغبة منهم للشراء، إلا أنهم لم يستطيعوا هذه المرة الهروب من قبضة اللجنة التي سارعت بالدخول إلى السوق والانتشار لتسجيل المخالفات على تلك العمالة الذين كان أغلبهم من حاملي المادة رقم 20 (عمالة منزلية) من قانون العمل.

وعلى هامش الحملة، أكد رئيس فريق تفتيش اللجنة المشتركة لإعادة تنظيم العمالة الوافدة بإدارة تفتيش العمل محمد الظفيري استمرار العمل وضبط العمالة السائبة خلال شهر رمضان الفضيل، لافتا إلى أن تلك الجولة تأتي ضمن سلسلة من الجولات المتفرقة التي تشنها «المشتركة» في مختلف مناطق الكويت منذ بداية الشهر الفضيل والتي وصلت إلى 3 حملات يومية في بعض الأحيان وفي أوقات متفرقة وفقا لطبيعة الحملة.

وفيما يتعلق بالإجراءات القانونية المتخذة تجاه تلك العمالة، أوضح أن غالبية تلك العمالة يحملون إقامات وفق المادتين 18 (قطاع أهلي) و20 (عمالة منزلية) من قانون العمل، مشيرا إلى أنه ستتم إحالة العمالة المنزلية لمباحث شؤون الاقامات لاتخاذ الاجراءات القانونية ضدهم، بينما من تم ضبطهم من حملة مادة 18 ويعملون في غير المناطق المحددة لهم فستقوم إدارة تفتيش العمل التابعة الهيئة العامة للقوى العاملة باتخاذ اجراءاتها القانونية والمتمثلة في وقف ملف صاحب العمل لحين إلغاء إقامة العامل ومغادرته البلاد.

لقطات من الجولة

٭ حاول عدد من العمالة الهروب من أعضاء اللجنة إلا أن أفراد وزارة الداخلية نجحوا في إيقافهم، وبالتحقيق معهم حول أسباب هروبهم أجابوا بأنهم هنا لشراء الخراف، ولكن ملابسهم كانت دليلا على عملهم في السوق وأنهم من مخالفي قانون العمل.

٭ أعرب كفيل أحد العمالة المخالفة عن استيائه من إجراءات أعضاء اللجنة قائلا «يا جماعة خلهم يسترزقون»، فما كان من أحد الأعضاء إلا أن أشار إلى ان تلك العمالة تعمل بصورة مخالفة للقانون.

٭ ضبط عامل آخر تخفى عند مدخل المسلخ لتنبيه العمالة بعدم الدخول لوجود أعضاء اللجنة.