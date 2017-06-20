أربيل - «كونا»: قدمت جمعية الهلال الأحمر الكويتي يوم أمس الأول 1500 سلة غذائية لنازحين عراقيين من مدينة الموصل يقيمون حاليا في مخيم «الخازر» الواقع جنوب غرب مدينة اربيل عاصمة إقليم كردستان العراق.

وقال القنصل العام للكويت في اربيل د.عمر الكندري في تصريح لـ «كونا» ان الكويت تقوم من خلال جمعياتها الانسانية بتوزيع المساعدات الغذائية على النازحين العراقيين في اطار تواصل حملة «الكويت بجانبكم» التي تهدف الى تخفيف معاناة النازحين العراقيين.

واشار الكندري الذي أشرف على عملية التوزيع التي تأتي كذلك بمناسبة شهر رمضان المبارك الى ان المساعدات الانسانية المقدمة من قبل الكويت للشعب العراقي تأتي تلبية للمبادرة الانسانية لسمو الأمير الشيخ صباح الأحمد للتخفيف من معاناة الشعب العراقي.

واكد ان المساعدات الكويتية للشعب العراقي ستستمر وتتنوع لتشمل العديد من المجلات كي يستفيد منها اكبر عدد من النازحين العراقيين.

من جهته، قال نائب مدير مخيم «الخازر» داستان حكيم في تصريح مماثل لـ«كونا»: «قمنا اليوم بتوزيع 1500 سلة غذائية على النازحين من مدينة الموصل والمقيمين في المخيم»، موضحا ان السلة الغذائية تضم المواد الغذائية الاساسية والضرورية.