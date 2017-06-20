حنان عبد المعبود

أعلن وزير الصحة د. جمال الحربي ان الوزارة تدرس حاليا إنشاء عدد من المشاريع الصحية من قبل المتبرعين ومن بينها مركز الأطراف الصناعية في مستشفى الطب الطبيعي ومركز العبدلي الصحي.

جاء ذلك في تصريح للحربي على هامش وضع حجر اساس مركز سيد عبد الرزاق زلزلة الصحي في منطقة الدسمة، مشيرا الى ان الوزارة تدرس كذلك ادخال جهاز آلي في مراكز الرعاية الصحية الاولية لقياس ضربات القلب، بهدف المساعدة في انقاذ حياة المرضى في مراكز الرعاية الاولية قبل استفحال حالتهم الصحية.

وتقدم الوزير الحربي بالشكر للمتبرع على هذه المبادرة الإيجابية التي قال انها تجسد على أرض الواقع القيم الأصيلة والنبيلة لأهل الكويت الأوفياء وتسابقهم لعمل الخير في المجالات المختلفة، مشيرا الى ان هذه المبادرة تضيف صفحة جديدة بالسجل الناصع للمساهمات المتعددة لأهل الكويت الأوفياء في جميع أنحاء البلاد في دعم النظام الصحي.

وأكد ان مساحة المشروع تبلغ اكثر من 2000 متر مربع ويتضمن تصميم المبني دور أرضي ودور أول وسطح وتبلغ تكلفة المشروع نحوالي مليون دينار، لافتا الى انه بعد الانتهاء من إنجاز المشروع حسب البرنامج الزمني الموضوع له بعد نحو 18 شهرا، فسيقدم المركز الخدمات الوقائية والعلاجية والتخصصية والتأهيلية لسكان منطقة الدسمة، وذلك ضمن منظومة الرعاية الصحية الأولية التي يتميز بها النظام الصحي في الكويت.

وشدد الحربي على حرص وزار ة الصحة على دعم قدراتها وتطويرها بصورة مستمرة، مؤكدا ان المركز وبعد الانتهاء من إنجازه سيضم عيادات للطب العام ولرعاية الطفولة وللطفل السليم إلى جانب عيادات السكر وعيادات الأسنان والأشعة والمختبرات والتمريض والصيدلة والخدمات الوقائية، كما سيضم المركز عيادات للأمراض المزمنة ولرعاية الرعيل الأول وبما يتفق مع أهمية استجابة برامج الوزارة للتحديات التي تواجه النظام الصحي من اجل العمل على الوقاية والتصدي للأمراض المزمنة غير المعدية وعوامل الخطورة ذات العلاقة بها وتقديم الرعاية الصحية اللائقة لكبار السن وفاءا وامتنانا لهم ولدورهم التنموي المتميز.

كما اكد وزير الصحة ان منظومة الرعاية الصحية الأولية تعتبر القلب النابض والركيزة الأساسية للنظام الصحي، مشيرا الى انه من خلال هذه المنظومة تتحقق التغطية الصحية الشاملة، وإن التبرع الكريم لإقامة مركز سيد عبد الرزاق زلزلة الصحي يعبر عن مفهوم المسؤولية المشتركة عن الصحة ويضيف الكثير إلى النظام الصحي بالكويت ويبعث على الأمل والتفاؤل بالتقدم معا نحو تحقيق الأهداف التي نسعى إليها جميعا لضمان تمتع الجميع بأنماط عيش صحية طوال جميع المراحل العمرية وبما يتفق مع الهدف الثالث من الأهداف العالمية للتنمية المستدامة المعتمدة من قمة الأمم المتحدة التاريخية للتنمية المستدامة المنعقدة في مدينة نيويورك بالولايات المتحدة الأميركية في 25 سبتمبر 2015.

من جهته، أكد ممثل المتبرع علي عبدالله الزلزلة ان التبرعات تساهم في عملية التنمية في البلاد وأن وزارة الصحة قادرة على عمل وانشاء العديد من المشاريع وكذلك الدولة قادرة على الانفاق، ولكن على المواطنين المساهمة في جزء بسيط من عملية التنمية، قائلا: علينا أن نساهم مساهمة اجتماعية كوننا مواطنين، وقد اعتدنا على التبرع من قبل اهل الكويت لأننا نعتقد ان الله سبحانه يحفظ الكويت بفضل التبرعات التي يقدمها اصحاب الايادي البيضاء من ابنائها الكرام، لافتا الى أن هذا المركز يهدف لتقديم خدمة صحية لاي انسان يحتاج اليها فهو يخدم منطقة الدسمة والمناطق المحيطة بها حال الضرورة وسوف يتم الانتهاء من العمل بالمركز في ديسمبر 2018.