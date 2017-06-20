عاطف رمضان

جدد عالم الفلك د.صالح العجيري التأكيد على أن يوم الاحد المقبل الموافق الخامس والعشرين من الشهر الجاري هو أول ايام عيد الفطر السعيد فلكيا.

وأشاد العجيري في تصريح صحافي لدى زيارة عدد من اعضاء مجلس ادارة النادي العلمي له بمناسبة العشر الأواخر من شهر رمضان المبارك، بالجهود التي يقوم بها القائمون على النادي لتطوير انشطته ودوراته العلمية التي تقدم لأبناء الكويت.

وثمن العجيري زيارة وفد النادي العلمي له التي تم خلالها التباحث حول موعد عيد الفطر حيث أكد لهم بما لا يدع مجالا للشك ان رمضان هذا العام سيكون 29 يوما فقط وانه لن نكمل العدة.

وأكد الرئيس الفخري للنادي العلمي ان علاقته بالنادي تمتد لسنوات طويلة حتى قبل انشاء النادي عندما فكر في انشاء مرصد العجيري، مشيرا الى ان ما حققه النادي من انجازات هو مفخرة للكويت واهلها.

ولفت الى انه قام بزيارات الى اوروبا للاطلاع على احدث ما توصلت اليه مراصد الفلك وانه حاول قدر الاستطاعة ان يضاهي مرصد العجيري اكبر المراصد العالمية لخدمة الكويت وأهلها، لافتا الى ان ذلك تم بجهود الكثير من رجالات الكويت الذين دعموا الفكرة وساندوها الى ان تحقق هذا الحلم وأنه يعد من اكبر المراصد في منطقة الخليج العربي وهو صرح وطني علمي بارز يستفيد منه من هم داخل او خارج الكويت.

وأشار العجيري إلى ان الاهمية الكبيرة للمرصد بدأت منذ ان افتتحه سمو امير الكويت الراحل الشيخ جابر الاحمد حيث كانت منطقة الخليج العربي تفتقر الى وجود مرصد فلكي فكانت الكويت سباقة في انشاء هذا المرصد ليكون اول مرصد فلكي في منطقة الخليج العربي يقوم بخدمة الفلكيين والجمهور معا.

واضاف ان اهمية المرصد تبرز من موقعه المميز داخل صرح علمي اضافة الى قربه من خط الاستواء فمن خلال السماء الجنوبية يمكن رؤية ما لا يراه اهل اوروبا.

بدوره ثمن أمين عام النادي العلمي علي الجمعة الدور الذي قام به عالم الفلك الجليل د. صالح العجيري على مدى اكثر من 35 عاما من التعاون المثمر، لافتا الى ان زيارة ممثلي النادي العلمي له في العشر الأواخر من رمضان تأتي في اطار التعاون المثمر والبناء فيما بين النادي ورئيسه الفخري والذي له كان الدور الأساسي في انشاء مرصد العجيري.

وقال الجمعة: ان فكرة انشاء المرصد جاءت في عام 1980 ورأت هذه الفكرة النور في 14 ابريل من عام 1986 وذلك من خلال تعاون النادي العلمي ومؤسسة الكويت للتقدم العلمي ليحمل المرصد اسم العالم الفلكي د.صالح العجيري تقديرا للدور البارز الذي قام به لخدمة بلده في مجال علوم الفلك وللمكانة الكبيرة التي احتلها على مستوى الكويت والوطن العربي.

واوضح ان ادارة علوم الفلك في النادي العلمي تقوم بتدريب وتعليم الاعضاء الجدد والمنتسبين للنادي على الرصد والتصوير الفلكي، كما تقوم سنويا بالتدريب الميداني لمشاريع التخرج للطلاب والطالبات في التعليم الجامعي والتطبيقي، الى جانب الدورات التدريبية الفلكية للجمهور العام وهواة الفلك.

واضاف ان انشطة المرصد تتركز في الجانب التعليمي والتثقيفي لعلوم الفلك من خلال استقبال الزيارات اليومية للمرصد من قبل طلاب المدارس في المراحل المختلفة وكليات الجامعة والهيئات العامة وجمعيات النفع العام ومن جميع هواة الفلك بمختلف فئات المجتمع الكويتي بالاضافة الى الزيارات العلمية من الوفود العربية والاجنبية من خارج الكويت.