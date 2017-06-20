أشاد النائب السابق رئيس الاتحاد العربي لحماية حقوق الملكية الفكرية د.براك النون بالجهود التي يبذلها وزير الديوان الأميري الشيخ ناصر صباح الأحمد، لتحقيق وتنفيذ رؤية صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد «الكويت الجديدة 2035»، وذلك باستثمار واستغلال الجزر الكويتية بوبيان وفيلكا ووربة ومسكان وعوهة، مؤكدا ان هذه الخطوة تتمثل في ربط الاقتصاد بالأمن، وهو هدف وطني كبير سيضمن للكويت مكانا رياديا متقدما بين الدول المتطورة والمزدهرة ويوفر مصدرا كبيرا للدخل من دون الاعتماد على النفط كمصدر للدخل.

وقال د.النون في تصريح صحافي: ان هذا المشروع الذي يهدف إلى استثمار الجزر الكويتية وإعمارها على غرار هونغ كونغ ولوكسمبورغ وليخششتاين، بمشاركة شركات القطاع الخاص المحلية والعالمية، وسيجعل الكويت بلدا جاذبا للاستثمارات العالمية، وسيدفع بالاقتصاد الوطني الى مقدمة الاقتصادات المتطورة ويوفر فرص العمل الكافية لكل شباب الكويت وشاباته، ويعزز مكانة الكويت عربيا وإقليميا وعالميا، ويمهد الطريق لحياة كريمة للأجيال القادمة، وهذا بلا شك إنجاز وطني كبير يحسب للشيخ ناصر صباح الأحمد الذي يدرك جيدا أهمية هذه المسؤولية وثقلها، ولكنه قرر خوض هذا الميدان لخدمة الكويت وشعبها وضمان مستقبل الأجيال.

وأضاف: يوما بعد يوم تتعزز ثقتنا بكويتنا الغالية وبمستقبلها المشرق بإذن الله تعالى، ويتعزز يقيننا بأن بلادنا ستظل واحة أمن وأمان وسلام وازدهار تحت قيادة صاحب السمو الأمير قائد العمل الإنساني الشيخ صباح الأحمد، وسمو ولي عهده الأمين رمز التواضع الشيخ نواف الأحمد.