آلاء خليفة

تبنت القائمة الإسلامية في جامعة الكويت اقتراحا بقبول غير محددي الجنسية في جامعة الكويت، ورفعت مقترحها إلى الإدارة الجامعية قبل إغلاق باب الالتحاق لعله يتدارس بسرعة.

وقال المنسق العام للقائمة علي جعفر حاجي إنه في كل عام بعد ظهور نتائج الثانوية العامة تتكرر قضية عدم قبول وتسجيل كثير من المتقدمين البدون للدراسة في جامعة الكويت خصوصا المتفوقين منهم، والسبب كما قيل عدم تجديد البطاقات الأمنية لهم، فتعثر قبولهم في المدارس والجامعات!!.

وأضاف أن الدراسة الأكاديمية ينبغي أن لا تربط بمعايير غير علمية كالمواطنة أو الجنسية، فالتعليم ليس منحة ليمنح ويسحب كيفما نشاء، بل هو حق إنساني وأمر إلهي مقدس لا يقبل المساومة السياسية أو أن يكون ورقة ضغط سياسي.

ولفت إلى أن المادة 13 من الدستور جاء فيها: «التعليم ركن أساسي لتقدم المجتمع، تكفله الدولة وترعاه»، ونحن نفتخر بكون الكويت مركزا إنسانيا عالميا بشهادة الأمم المتحدة عام 2014م، فكيف لا يلتفت لهذه المشكلة الإنسانية من قبل المعنيين أو يتدارسوا حلها فيما بينهم.

وأكد حاجي أن الطلاب والطالبات المتفوقين البدون أولى بالقبول من جميع من هم سواهم بالمعدل والنسبة، بل يجب على الدولة وجامعة الكويت أن تنفقا عليهم لأنهم مكسب حق وأداة فاعلة في تطوير الحالة العلمية في الجامعة.