باهي ابوالعلا

أكد مدير ادارة العلاقات العامة والإعلان بجمعية الهلال الأحمر الكويتي خالد الزيد أن الجمعية مستمرة في توزيع المساعدات على الأسر المحتاجة في الكويت منذ بداية شهر رمضان الى نهايته.

جاء ذلك خلال انطلاق احدث الحملات الرمضانية التي تنظمها جمعية الهلال الأحمر والتي تم خلالها توزيع العديــد من الأجهــزة المنزليــــــة الكهربائيـــة وبرادات المياه لصالـــح 40 أسرة متعففة ومحتاجة داخل الكويت.

وأضـــاف الزيـــد ان «الهلال الأحمر» نظمت العديد من الحملات التي قامت خلالها بتوزيع المواد الغذائيــــة والمساعـــدات المختلفـــة وذلك بعد دراسة بحثيــــة لهذه الحالات بحسب الكشوف الموجودة لدى الجمعية وبتنسيـــق بينهــــا وبيـــن بعــــــض الجمعيـــــات والمؤسســـات الخيرية.

ولفت الى ان الهلال الأحمر قامت بزيارات خاصــة لبعض الأسر في مختلف مناطق الكويت، حيث تم توزيع المساعدات عليهم وذلك برئاسة رئيس مجلس ادارة الجمعية د.هلال الساير وادارة المساعدات المحليـــة وعــــدد كبيـــر من المتطوعين.

وأوضح ان الجمعية ستستمر في المساهمة في ادخال البسمة الى قلوب المتعففيــن وذلك خــــلال عيد الفطر السعيد، مشيرا الى أنها ستقوم بتنظيم احتفالية وذلك بالتعـــاون مع وزارة الشؤون لتقديم العيديـــة لكل من ذوي الاحتياجــــات الخاصــة وكبـــار السن والأطفال، خاصــــــة ان جمعية الهلال الأحمـــر ومنــذ سنوات ترعى تلــك المناسبات بشكل مستمر في دور الرعاية وبعض المستشفيات.

وأشار الى ان الجمعيـــة قامت بإرســـال العديد من المتطوعين لديهـــا فـــي مختلــف مساجـــد الكويـــت في العشر الأواخر من الشهـــر الجاري بهدف خدمة المصلين في صلاة التهجد.