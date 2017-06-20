أكد مدير إدارة الآثار والمتاحف في المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب د.سلطان الدويش أهمية الاجتماع الـ12 للجنة خبراء العرب في التراث العالمي الذي انطلقت فعالياته أمس الاثنين في الكويت.

وقال الدويش في تصريح لـ «كونا» إن الاجتماع الذي تستمر فعالياته يومين ناقش في يومه الأول مجموعة من الملفات منها التراث الثقافي في الدول العربية وكيفية حمايته من الأخطار إلى جانب ملف البلدة القديمة وأسوارها في مدينة القدس.

وأوضح أن الكويت تسعى إلى تسجيل مواقع أبراج الكويت والقصر الأحمر ومزارع الجهراء القديمة وبحرة وجزيرة فيلكا وكاظمة البحور على قائمة التراث العالمي التابعة لليونسكو في العام 2018 مشيرا إلى تسجيل موقع «سعد وسعيد» مؤخرا على قائمة التراث العالمي.

وأضاف ان الاجتماع يتناول المدن والمواقع العربية المرشحة للإدراج على لائحة التراث العالمي في الدورة الـ41 منها ملف مدينة الخليل في دولة فلسطين وملف مدينة السلط في المملكة الأردنية الهاشمية وملف خور دبي في الإمارات العربية المتحدة.