استقبل نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ محمد الخالد بمكتبه صباح امس قائد فيلق المشاة البحرية الأميركية الفريق أول روبرت نالر، يرافقه سفير الولايات المتحدة الأميركية لدى البلاد السيد لورنس سيلفرمان والوفد المرافق لهم، وذلك بمناسبة زيارته للبلاد، حيث تمت خلال الاجتماع مناقشة أهم الأمور والمواضيع ذات الاهتمام المشترك، لاسيما المتعلقة بالجوانب العسكرية، مشيدا بعمق العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين وحرص الطرفين على تعزيزها وتطويرها.

الى ذلك، استقبل رئيس الأركان العامة للجيش الفريق الركن محمد الخضر، بمكتبه صباح امس الملازم أول محمد سويد فالح من لواء المغاوير/ 25، وذلك لحصوله على المركز الأول بتقدير امتياز في دورة المشاة التأسيسية للضباط رقم 31 والمنعقدة في الحرس الوطني خلال الفترة من 2 فبراير إلى 7 يونيو 2017، حيث قام بتقديم التهنئة للملازم أول محمد سويد فالح، ودعاه إلى متابعة الانجازات المميزة، داعيا المولى عز وجل ان يديم نعمة الأمن والأمان على وطننا الغالي تحت ظل قيادة صاحب السمو الأمير القائد الأعلى للقوات المسلحة الشيخ صباح الأحمد وسمو ولي عهده الأمين.